Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 декабря.

С 9 часов до 19 часов 30 минут в Челябинской областной универсальной научной библиотеке будет работать книжная ярмарка, где можно будет приобрести книги различных православных издательств (Челябинск, проспект Ленина, 60).

В 10 часов продолжатся мероприятия православной выставки-форума «Радость Слова». Программа (пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 10 часов состоится заседание комитетов Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 12 часов состоится «прямая линия» губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона ответит на вопросы южноуральцев. Трансляция в эфире телеканалов ОТВ, Россия-24 и Урал 1, радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск, на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, в группах медиахолдинга ГранадаПресс и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В 12 часов в Челябинском государственном институте культуры начнёт работу выставка «Собирание научное...»: от истории - к биографике образования из личной коллекции В.Я. Рушанина, приуроченная к Году педагога и наставника (ул. Орджоникидзе, 36А, второй корпус, третий этаж, 30 аудитория).

В 13 часов состоится заседание комитетов Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов продолжатся мероприятия Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств - творческая мастерская ДХШИ и мастер-класс от известных преподавателей-акварелистов (Челябинск, ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).

В 13 часов в ЮУрГУ состоится праздничный концерт оркестра ЧВВАКУШ, приуроченный ко Дню рождения Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус, холл второго этажа).

В 14 часов в рамках книжной выставки-форума «Радость Слова» в Челябинской Областной Научной Библиотеке состоится творческая встреча с писателями Валерием Хайрюзовым и Владимиром Крупиным. Кроме общения с писателями, читатели и гости смогут приобрести книги авторов и получить их автографы.

В 17 часов состоится открытие авторского фотографического проекта директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского «Русская Америка. Форт Росс», приуроченный к 210-летней годовщине основания крепости Форт-Росс (Челябинск, ул. Труда, д. 100, фойе восточной башни).

В программе:

В 16 часов 30 минут - специальный пресс-показ, реконструкция салона конца 19 века, создающая атмосферу в доме последнего правителя Форт-Росса Александра Ротчева и Елены Гагариной (фортепианная исполнение классической музыки, представление «Музея танца»),

В 17 часов - торжественное открытие проекта с театрально-танцевальной зарисовкой, инсталляции и многое другое.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 декабря - Международный день обезьян.

14 декабря – День башкирского языка.

14 декабря в народном календаре – Наум на ум.

14 декабря в календаре праздников славян - Наумов день.

14 декабря 1947 года в СССР принято Постановление «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары».