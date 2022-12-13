Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Театр кукол «Золотой петушок» (Озёрск, Челябинская область) принял участие в IV Открытом фестивал
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 13 декабря, киностудия «Союзмультфильм» запускает интерактивный
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинское НПО «Радиотехнические системы» выиграло международный конкурс для аэропортов Индии, о
13.12.2022

Челябинское объединение «РТС» выиграло контракт на оснащение 24 аэропортов Индии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В преддверии Нового года, когда многие ждут приятных сюрпризов, подарков и чуда, жителям Челябинс
13.12.2022

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13.12.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.12.2022

Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.12.2022

Разочарование больше убытка: ферму обворовали свои же работники в Увельском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.12.2022

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13.12.2022

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Анонсы
Общество
13.12.2022 18:20
Фото: Челябинский зоопарк

Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 декабря.

С 9 часов до 19 часов 30 минут в Челябинской областной универсальной научной библиотеке будет работать книжная ярмарка, где можно будет приобрести книги различных православных издательств (Челябинск, проспект Ленина, 60).

В 10 часов продолжатся мероприятия православной выставки-форума «Радость Слова». Программа (пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 10 часов состоится заседание комитетов Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 12 часов состоится «прямая линия» губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона ответит на вопросы южноуральцев. Трансляция в эфире телеканалов ОТВ, Россия-24 и Урал 1, радиостанций Бизнес ФМ Челябинск, Радио России Южный Урал, Комсомольская правда Челябинск, на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, в группах медиахолдинга ГранадаПресс и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В 12 часов в Челябинском государственном институте культуры начнёт работу выставка «Собирание научное...»: от истории - к биографике образования из личной коллекции В.Я. Рушанина, приуроченная к Году педагога и наставника (ул. Орджоникидзе, 36А, второй корпус, третий этаж, 30 аудитория).

В 13 часов состоится заседание комитетов Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов продолжатся мероприятия Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств - творческая мастерская ДХШИ и мастер-класс от известных преподавателей-акварелистов (Челябинск, ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).

В 13 часов в ЮУрГУ состоится праздничный концерт оркестра ЧВВАКУШ, приуроченный ко Дню рождения Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус, холл второго этажа).

В 14 часов в рамках книжной выставки-форума «Радость Слова» в Челябинской Областной Научной Библиотеке состоится творческая встреча с писателями Валерием Хайрюзовым и Владимиром Крупиным. Кроме общения с писателями, читатели и гости смогут приобрести книги авторов и получить их автографы.

В 17 часов состоится открытие авторского фотографического проекта директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского «Русская Америка. Форт Росс», приуроченный к 210-летней годовщине основания крепости Форт-Росс (Челябинск, ул. Труда, д. 100, фойе восточной башни).

В программе:

В 16 часов 30 минут - специальный пресс-показ, реконструкция салона конца 19 века, создающая атмосферу в доме последнего правителя Форт-Росса Александра Ротчева и Елены Гагариной (фортепианная исполнение классической музыки, представление «Музея танца»),

В 17 часов - торжественное открытие проекта с театрально-танцевальной зарисовкой, инсталляции и многое другое.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 декабря - Международный день обезьян.

14 декабря – День башкирского языка.

14 декабря в народном календаре – Наум на ум.

14 декабря в календаре праздников славян - Наумов день.

14 декабря 1947 года в СССР принято Постановление «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары».

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 13 декабря, киностудия «Союзмультфильм» запускает интерактивный
13.12.2022

Южноуральцы смогут получить подарки от «Союзмультфильма»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Дороги
Дороги
13.12.2022

Расширять собрались участок Линейной от проспекта Ленина до улицы Самохина

Челябинские власти запланировали реконструкцию дороги в Чурилово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.12.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.12.2022 18:20

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13.12.2022 17:34

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13.12.2022 17:07

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13.12.2022 17:00

Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области

13.12.2022 16:31

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13.12.2022 16:19

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13.12.2022 16:15

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13.12.2022 15:43

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В Челябинске состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова»

11.12.2022 22:57

Обязанности замминистра строительства Челябинской области возложены на Елену Кузнецову

11.12.2022 21:32

В северной половине Челябинской области в понедельник прогнозируют снегопады

11.12.2022 21:24

Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)

11.12.2022 20:34

Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов

11.12.2022 20:18

Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса

11.12.2022 19:42

В Челябинске хозяева звездного хоккейного уикенда уступили гостям

11.12.2022 19:19

В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами 

11.12.2022 15:34

На следующей неделе - мощный звездопад из созвездия Близнецы и начало потока Урсиды

11.12.2022 15:02

С 11 декабря введен новый график движения электричек

11.12.2022 13:59

Отец Игорь: Очень правильно встречаться и делиться своими дарованиями и талантами

11.12.2022 12:48

Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков

11.12.2022 12:10

Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции

10.12.2022 18:07

Челябинск встретил звезд КХЛ: делимся впечатлениями

10.12.2022 13:15

Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз

10.12.2022 12:16

«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса

10.12.2022 11:45

Фотопроект "Жена героя" нашел много последователей в Челябинской области

10.12.2022 09:22

Консультация юриста: молоко за вредность

10.12.2022 09:06

"Ребята обнимали и обнимали": школьники Ясиноватой покатались по горнолыжным трассам в Челябинской области

10.12.2022 01:28

Школьники в Челябинске узнают о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I

10.12.2022 00:51

В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ

10.12.2022 00:03

В Магнитогорске повысили степень опасности НМУ

09.12.2022 23:32

В выходные в Челябинской области – местами небольшой снег

09.12.2022 20:25

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

09.12.2022 19:24

Роспотребнадзор: Важно предотвратить встречу двух вирусов в организме человека

09.12.2022 18:37

Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира

09.12.2022 18:01

Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве

09.12.2022 17:59

Челябинск отмечает День Героев Отечества

09.12.2022 17:40

«Единая Россия» открыла отделение партии в Херсонской области