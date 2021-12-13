Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 декабря.

В 9 часов 30 минут в режиме онлайн состоится пресс-конференция министра социальных отношений Ирины Буториной «Итоги работы министерства социальных отношений в 2021 году».

В 11 часов состоится открытие межрегиональной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы (Миасс, ул. Степана Разина, 2, ДШИ № 2).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Итоги акции “Зеленый театр”».

В 13 часов Челябинский зоопарк отметит Международный день обезьян. В честь праздника зоологи приготовили для человекообразных новые предметы вольерного интерьера, игрушки и вкусняшки.

В 14 часов в Зале искусств Южно-Уральского государственного университета состоится открытие выставки «В Искусстве – ЖИЗНЬ!» народного художника России Вардкеса Авакяна. Зрителям представят 15 скульптурных произведений мастера жанра «ню» – обнаженной женской натуры, в котором проявлена гуманистическая, глубоко человеческая, духовно-эстетическая направленность таланта скульптора (проспект Ленина, 76). Выставка будет работать до 15 февраля 2022 года с 10 до 17 часов.

- Состоится акция «Корпоративное донорство» на ПАО «ЧКПЗ».

ДЛЯ СПРАВКИ

14 декабря - Международный день обезьян.

14 декабря - День башкирского языка.

14 декабря в календаре праздников славян – Наумов день.

14 декабря в народном календаре – Наум на ум.

14 декабря 1947 года в СССР принято Постановление «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары».