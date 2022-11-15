Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 ноября (18+).

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 10 часов состоится открытие ежегодного Российско-Таджикского молодёжного форума «Новая реальность – новые медиа» (Челябинск, проспект Ленина, д. 76, Южно-Уральский государственный университет, 1007 ауд).

С 10 до 11 часов состоится «Горячая линия» Управления Росреестра и Кадастровой палаты на тему: «О работе Управления Росреестра в отношении южноуральских предприятий-банкротов, имеющих задолженность по заработной плате», телефон: 8 (351) 260-44-63.

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 11 часов состоится презентация автобусов большого класса, которые переданы МУП «Копейское пассажирское предприятие» из ГУП «Мосгортранс» и в ближайшее время выйдут на линию (Копейск, ул. Сутягина, 37, центральная проходная МУП «Копейское пассажирское предприятие»).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Молодежная политика Южного Урала в 2022 году» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 13 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 14 часов в Челябинской Публичной библиотеке состоится научно-познавательная лекция «Что произошло в 1957 году?», посвященная трагедия на Чернобыльской АЭС. Спикер: Сергей Захаров, кандидат географических наук, доцент кафедры географии и методики преподавания географии, эколог, специалист в области озероведения Южно-Уральского государственного гуманитарного педагогического университета (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж).

В 17 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Три моря». В экспозиции выставки будут представлены живописные работы челябинской художницы Марины Рохмистровой, а также ее друзей-художников (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

В челябинском храме святого мученика Иоанна Воина православный психолог расскажет о границах в отношениях в помещении библиотеки

В 19 часов в храме святого мученика Иоанна Воина пройдет встреча с православным психологом, кандидатом педагогических наук, доцентом УралГУФК Алевтиной Рендиковой (Челябинск, проспект Победы, 307Б, на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской, библиотека храма).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 ноября - Международный день, посвященный терпимости.

16 ноября - Международный день борьбы с анорексией (День без диет»).

16 ноября - Всероссийский день проектировщика.

16 ноября 2022 года в календаре международных праздников - День географических информационных систем (День ГИС).

16 ноября 2022 года в календаре лютеранских праздников - День покаяния и молитвы.

16 ноября в народном календаре – Анна Холодная.