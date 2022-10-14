Анонсы событий и мероприятий на 16 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 октября.

В 8 часов 45 минут начнутся мероприятия в рамках празднования Собора святых Челябинской митрополии.

В 8 часов 45 минут - праздничная Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Богослужение возглавит сонм архипастырей (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

В 12 часов 30 минут - первая экскурсия из цикла «Святые Южного Урала» в музее при Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Челябинск, ул. Кыштымская, 32, цокольный этаж).

В 18 часов - праздничный концерт в концертном зале «Родина». Выступит хор народной музыки «Песни Урала» Челябинского государственного института культуры, затем будет показан спектакль «Мальчик у Христа на ёлке» (Челябинск, ул. Кирова, 78).

В 12 часов Новый Художественный театр покажет спектакль «Жили-были две Лисички» (Челябинск, пр. Ленина, 19).

В 14 часов Клуб «Собачье сердце» Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина приглашает любителей животных на встречу с кинологами «Любимые собаки Петра I» (Челябинск, ул. Коммуны 69 / ул. Свободы 60, Коралловый зал).

В программе:

- Краткий экскурс в историю Петровских времен, обзор книг, рассказ о личности Петра 1 и его увлечениях.

- Ведущая клуба Екатерина Тетерина расскажет о любимых питомцах Петра 1 и собаках породы боксер

- Кинологи Ксения Никитина и Елена Любимова познакомят присутствующих со своими питомцами.

В 16 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина Челябинска состоится занятие в клубе театрального искусства «Основы постановочной деятельности. Репетиции» (Челябинск, ул. Свободы, 60/ул. Коммуны, 69).

В 18 часов один из корифеев челябинского рок-движения, музыкант, продюсер Юрий Князев отметит 60-летний юбилей вечером современной поэзии «Время микс» при участии актеров Театра драмы и Нового Художественного театра (Челябинск, проспект Ленина, 19, НХТ).

В 18 часов студенты ЮУрГУ отправятся в научно-практическую экспедицию по Транссибирской магистрали, которая организована в рамках проекта «Великий Сибирский путь: побеждая пространство и сотворяя историю».

Возле музея ЮУЖД состоится праздничное мероприятие. Историки-бакалавры первого-третьего курсов представят театрализованные номера, связанные с историей «Великого Сибирского пути».

В 18 часов в дореволюционном здании особняка Покровских (ныне - дом Общественного собрания) состоится бесплатный показ фильма «Братья Елькины» доцента кафедры режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры Светланы Поповой (Челябинск, ул. Труда, 98, вход со стороны набережной, мимо летней эстрады Государственного исторического музея Южного Урала).

В киноленте три времени: дореволюционное, гражданская война и постреволюционное. Каждое ассоциируется с историей одного из братьев. На площадке будет работать фотозона с реквизитом. После просмотра можно будет обсудить фильм с командой проекта.

В 19 часов состоится шоу «Мне 60, и это здорово!», посвященное юбилею Михаила Турецкого. Михаил Турецкий и его коллективы подарят жителям и гостям Челябинска незабываемый вечер настоящей музыки (Челябинск, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»).

В 18 часов 30 минут – пресс-подход.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября - День создания адресно-справочной службы Российского государства.

15 октября в православном календаре - День памяти священномученика Киприана и святой мученицы Иустины.

15 октября в народном календаре – Куприян и Устинья.

16 октября 2022 года - День отца (отмечается в России в третье воскресенье октября).

16 октября 2022 года – День работников дорожного хозяйства в России (отмечается в России в третье воскресенье октября).

16 октября 2022 года – День работников пищевой промышленности (отмечается в России в третье воскресенье октября).

16 октября – Всемирный день продовольствия.

16 октября – Всемирный день хлеба.

16 октября – Всемирный день анестезии (День анестезиолога-реаниматолога).

16 октября – День Шефа (День Босса).

16 октября - День нетворкинга (День расширения деловых связей).

16 октября - День аллерголога.

16 октября в народном календаре – Денис Позимний.