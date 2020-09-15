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Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября

Общество
Сегодня, 17:54
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 сентября.

В 9 часов состоится контрольная проверка качества ремонта по нацпроекту - эксперты ОНФ и комитета дорожного хозяйства администрации города проведут контрольные вырубки на объектах БКАД 2020 В рамках проведения мероприятия планируется посещение улиц: Городская, Болейко, Героев Танкограда (отъезд от ул. Шершнёвская, 61).

В 10 часов 30 минут состоится презентация тестового трамвая (депо, Свердловский тракт, 3).

С 12 до 14 часов Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова проведет личный приём граждан в Златоусте, в котором примет участие представитель Следственного комитета. Запись по телефону: +7 (3513) 62-22-37 (Златоуст, ул. Таганайская, 1).

Справка.

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.

16 сентября 2020 года - День HR-менеджера в России (отмечается в третье воскресенье сентября).

16 сентября в народном календаре – Домна Доброродная.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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