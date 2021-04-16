Анонсы событий и мероприятий на 17-19 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17-19 апреля.

17 апреля, суббота

В 11 часов состоится конкурс Рабочей песни. Учредитель и организатор мероприятия - Федерация профсоюзов области (Челябинск, улица Свободы, 155).

В 11 часов состоится открытие IV Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски» (пл. революции, 6, Челябинский театр драмы).

В 12 часов состоится Гала-концерт Межрегионального фестиваля «Flamenco de primavera» (улица Доватора, 15, Дворец культуры имени Колющенко).

В 15 часов состоится финальная игра и торжественная церемония награждения победителей «Финала четырех» чемпионата Студенческой хоккейной лиги (Ледовая арена «Трактор»).

18 апреля, воскресенье

В 10 часов на платформе Zoom преподаватель института образования и практической психологии Челябинского государственного университета Мария Кузнецова прочитает лекцию «Родители и дети в контакте». На Воскресном университете психолог будет говорить о том, как наладить отношения с ребёнком в реальной жизни.

В 12 часов в Южно-Уральском государственном университете впервые в этом году в режиме офлайн пройдет День открытых дверей (пр. Ленина, 76, второй этаж, актовый зал ЮУрГУ).

В 12 часов состоится финал V городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС», посвящённого 285-летию города Челябинска Организатор конкурса – Центральная библиотека им. А. С. Пушкина МКУК «Централизованная библиотечная система» города Челябинска (пр. Ленина, 19, Новый Художественный Театр).

19 апреля, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в торжественной церемонии открытия регионального этапа Всероссийской «Вахты памяти-2021» (Челябинск, мемориал «Вечный огонь» на Аллее Славы).

В 17 часов состоится открытие фотовыставки «Один день из жизни России» (Челябинск, ул. Копейское шоссе, 64 Торговый город «Алмаз», мягкий кинотеатр).

В 19 часов в Камерном театре состоится открытие выставки «Космос наш. Наш космос». Вернисаж пройдет с участием Playback-театра под звуки необычного музыкального инструмента перкуссии. Музыкальные композиции музыканты создадут без нот прямо на вернисаже под воздействием от увиденного. (ул. Цвиллинга, 15).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 апреля 2021 года - Международный день цирка (каждое третье воскресенье апреля).

17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

17 апреля - Всемирный день гемофилии.

17 апреля по народному календарю - Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест.

18 апреля - День воинской славы - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

18 апреля - Всемирный день радиолюбителя.

18 апреля в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

18 апреля в народном календаре - Федул Ветреник.

18 апреля 1902 года впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия.

18 апреля 1923 года в СССР создано московское спортивное общество «Динамо».

19 апреля - День подснежника.

19 апреля - День работника ломоперерабатывающей отрасли России.

19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

19 апреля - День юридической службы Министерства внутренних дел России.

19 апреля - День российской полиграфии.

19 апреля в народном календаре - Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.