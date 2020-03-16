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Анонсы событий и мероприятий на 17 марта

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:18
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 марта.

В 12 часов состоится пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой «Итоги государственного контроля соблюдения рекламного законодательства в 2019 году» (пр. Ленина 55А, офис 1202).

В 13 часов состоится брифинг, посвященный старту кадрового конкурса на замещение должностей в учреждениях социальной сферы Челябинской области. Спикер: первый заместитель губернатора Ирина Гехт (ул. Цвиллинга, 27 правительства Челябинской области)

В 13 часов 15 минут в ЧелГУ состоится секция Всероссийского научно-практического форума «Современный ребенок – современный педагог – современный родитель» (первый корпус ЧелГУ).

В 14 часов состоится заседание Муниципального проектного комитета города Челябинска «О ходе реализации национальных проектов в городе Челябинске». Принимает участие глава города Наталья Котова (Челябинск, пл. Революции, дом два, пятый этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ.

17 марта в 2020 году - Всемирный день социальной работы (отмечается каждый год в третий вторник марта).

17 марта в православном календаре - День памяти благоверного князя Даниила Московского.

17 марта в православном календаре – День памяти преподобного Герасима.

17 марта в народном календаре – Герасим Грачевник.

Автор: 
Любовь Юрина
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