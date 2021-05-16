16.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
16.05.2021
Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
16.05.2021
На «Таганае» появилась рябиновая аллея
16.05.2021
За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
15.05.2021
Текслер: Прошу всех быть осторожнее
15.05.2021
Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
13.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
12.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
11.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
09.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10-11 мая
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021