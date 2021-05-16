Анонсы событий и мероприятий на 17 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 17 мая.

В 9 часов на 255-ом межвидовом полигоне в Челябинской области состоится церемония открытия Всеармейского этапа двух конкурсов Армейских международных игр – 2021: «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». После церемонии открытия представители СМИ смогут наблюдать прохождение участниками конкурса «Танковый биатлон» этапов индивидуальной гонки с боевой стрельбой танковых подразделений с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями.

В 9 часов состоится пресс-подход к министру информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорю Борисовичу Фетисову (ул. Сони Кривой, 75А, третий этаж).

В 9 часов 15 минут состоится пресс-подход к генеральному директору Центра развития цифровых технологий Челябинской области Евгению Рублеву. Представителей СМИ познакомят с работой Центра (ул. Лесопарковая, д. 5, к. 2, Центр развития цифровых технологий Минцифры).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества.

17 мая - Международный день борьбы с гомофобией.

17 мая - День рождения Интернета.

17 мая - День пульмонолога.

17 мая 2021 года - Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН.

17 мая - Пелагея Заступница (День баклушников).

17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

17 мая - День памяти Старорусской иконы Божией Матери.

17 мая 1867 года в России учреждена земская почта.