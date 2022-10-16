Анонсы событий и мероприятий на 17 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 октября.

К 8 часов 30 минут в Челябинске, как и во всех регионах России, стартует всероссийская акция «Письмо солдату». Детские письма и рисунки доставят участникам СВО, а также мобилизованным военнослужащим, проходящим подготовку и боевое слаживание.

В 8 часов 30 минут - в школе № 68 (ул. Вагнера, 70А).

В 10 часов 20 минут - в школе №36 (ул. 40 лет Победы, 24а).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 10 часов 30 минут в Магнитогорске продолжится X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая ситуации на рынке труда и профориентации молодёжи (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «Аргументы и факты - Челябинск»).

В 11 часов волонтёры штаба «МыВместе» отправят гуманитарную помощь и посылки в воинскую часть в Елани Свердловской области, где проходят подготовку мобилизованные южноуральцы. Вместе с посылками волонтёры передадут военнослужащим детские письма (Челябинск, ул. Энгельса, 73, Молодежный ресурсный центр).

В 11 часов 40 минут в УралГУФК состоится встреча студентов и преподавателей вуза с Олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Сергеем Устюговым. Мероприятие организовано в рамках традиционного проекта «Спорт - путь к успеху». (Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 1, пятый этаж конференц-зал).

В 17 часов в Челябинской филармонии состоится генеральная репетиция мультимедийного 3D проекта «Ожившие картины» (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В 17 часов на центральной площади Карабаша состоится благотворительный концерт «Своих не бросаем». Там же состоится сбор теплых вещей и туристических комплектов для мобилизованных.

В 18 часов 30 минут в Камерном театре состоится мастер-класс «Анатомия конфликта», который проведет актер, режиссер, бизнес-тренер Андрей Заостровский (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

17 октября - День участкового терапевта.

17 октября по народному календарю – Ерофеев день.

17 октября 1918 года в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.

17 октября 1938 года в СССР учреждена медаль «За отвагу».