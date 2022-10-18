Анонсы событий и мероприятий на 19 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 октября.

С 9 до 10 часов в рамках национального проекта «Экология», а также в рамках реализации Федерального проекта «Чистый воздух» состоится визит заместителя губернатора Челябинской области Александра Козлова, а также представителей регионального министерства экологии на Челябинский «Завод ТЕХНО» (Челябинск, ул. Валдайская, д. 5).

В программе:

- экскурсия – знакомство с производством завода;

- осмотр экологического оборудования, модернизация которого позволяет повысить экологическую безопасность предприятия;

- демонстрация промышленных испытаний второй очереди АБХУ – абсорбционно-биохимических установок для очистки атмосферных выбросов, которые впервые используются в минераловатном производстве на Южном Урале.

В 9 часов 15 минут состоится отправка гуманитарной помощи общим весом в 40 тонн в подшефные города Донецкой народной республики –Ясиноватая и Волноваха. Мероприятие пройдет под контролем заместителя секретаря Челябинского реготделения «Единой Россия» по партийным проектам, первого вице-губернатора Ирины Гехт (Челябинск, Театральная площадь).

С 10 до 17 часов в Челябинске пройдет традиционная выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент - 2023». Свои образовательные возможности на выставке представят 37 учреждений профессионального образования (ВУЗы и колледжи) из 13 городов России (Челябинск, Свердловский проспект, 51. Дворец спорта «Юность»).

В 10 часов в Челябинске состоится открытие трехдневного семинара-совещания по повышению эффективности в работе с несовершеннолетними правонарушителями и профилактике безнадзорности. В открытии примет участие первый заместитель губернатора Ирина Гехт (Челябинск, ул. Труда, 153, конгресс-отель Малахит, зал «Сапфир»).

В рамках семинар-совещания состоятся мастер-классы по планированию профессиональной деятельности и налаживанию межведомственных связей.

В 11 часов в рамках Всероссийской недели участкового терапевта состоится встреча с медработниками поликлиники ГКБ №8. В ходе встречи медики расскажут, как проходит их рабочий день и ответят на вопросы (Челябинск, ул. Горького, 18).

В 13 часов состоится брифинг, посвящённый теме продления срока действий водительских удостоверений (Челябинск, ул. Российская, 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов в Челябинске начнутся мероприятия в рамках Недели белой трости (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69).

В 12 часов состоится показ инклюзивного спектакля «Время Петра» (ул. Энгельса, д. 39).

В 12 часов - мастер-класс по изготовлению Брайлевских закладок. В рамках встречи читатели смогут не только познакомиться с прибором для письма по Брайлю, но и с его помощью изготовить необычные закладки, которые можно использовать в работе с книгами.

В 12 часов Детская художественная школа искусств Челябинска организует благотворительные мастер-классы по живописи и керамике для детей мобилизованных граждан и детей-сирот, воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гнёздышко» (Челябинск, ул.40-летия Октября, 21А).

В программе - экскурсия по школе, посещение выставки пленэрных работ учащихся художественной школы и чаепитие.

В 15 часов Центральная библиотека им. А. С. Пушкина организует Литературно-музыкальный праздник «Лицейских дней счастливый миг». Приглашаются старшие лицеисты и кадетские классы челябинских школ, студенты и курсанты (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал библиотеки).

В программе:

– экскурсии по книжным выставкам «Лицей: ученики и наставники», «История и традиции русских балов»;

– выступления певцов и мастеров риторики «В союзе муз»;

– мини-квиз «Лицейское братство: будни и праздники» – занимательная проверка знаний с правильными ответами в комиксах о жизни и творчестве А.С. Пушкина, «Графическом путеводителе по Евгению Онегину» и «Приключениях Саши П.»;

– художественная акция «Уездной барышни альбом»: мастер-класс по каллиграфическому письму, рисунки и стихи в «Лицейский альбом» Пушкинки;

– бальная игра с картами «Ломберный столик»;

– танцевальный мастер-класс «Бал лицейского братства» при поддержке и содействии студии исторического танца «Гаттака», руководитель Дмитрий Хань;

– дружеское чаепитие в лицейском стиле: «Приглашение к чаю» – дефиле театра моды колледжа «Сфера»; мастер-класс «Застольный этикет XIX века: красивая раскладка салфеток»; чайный фуршет.

В 18 часов 30 минут в Челябинском кукольном театре состоится торжественная церемония открытия VIII фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

В программе:

В 18 часов 30 минут - церемония открытия фестиваля.

В 16 часов и в 19 часов - спектакль конкурсной программы «Собака камень» екатеринбургского театра кукол.

Афиша мероприятий Детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 октября – Всероссийский день лицеиста.

19 октября по народному календарю – Фомин день.

19 октября 1097 года на совете князей в Любече узаконено разделение Руси на удельные княжества.

19 октября 1941 года в Москве объявлено осадное положение.