Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 сентября.
В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «К чему приведет запрет на использование кальянов и электронных сигарет в общественных местах».
В 14 часов Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» проведет в режиме видеоконференции публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.
ДЛЯ СПРАВКИ
23 сентября - Международный день жестовых языков.
23 сентября в народном календаре – Петр и Павел Рябинники.
23 сентября 1848 года - День рождения жевательной резинки.
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