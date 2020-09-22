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Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября

Общество
Сегодня, 20:32
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 сентября.

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «К чему приведет запрет на использование кальянов и электронных сигарет в общественных местах».

В 14 часов Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» проведет в режиме видеоконференции публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 сентября - Международный день жестовых языков.

23 сентября в народном календаре – Петр и Павел Рябинники.

23 сентября 1848 года - День рождения жевательной резинки.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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