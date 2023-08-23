Анонсы событий и мероприятий на 24 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 24 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретится со школьниками-участниками проекта «Университетские смены», в которой также принимают участие дети из новых территорий страны.

В ТЛК «Южноуральский» планируется прибытие первого полносоставного контейнерного поезда с товарами повседневного спроса из Владивостока в рамках железнодорожного сервиса FESCO Chelyabinsk Shuttle. В мероприятии примет участие заместитель Губернатора Челябинской области Иван Куцевляк, директор филиала в Екатеринбурге «ФЕСКО Интегрированный транспорт» Сергей Васильев.

Ледовый дворец «Уральская молния» принимает Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Летний Кубок СКР». На челябинский лёд выйдут южноуральские спортсмены из Свердловской, Кировской, Омской, Мурманской, Архангельской , Нижегородской областей, Красноярского, Алтайского, Пермского, Хабаровского края, Республики Карелия и Казахстана. Соревнования пройдут с 23 по 24 августа. Начало в 10:00.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» совместно с пресс-центром ТАСС (г. Екатеринбург) проведут круглый стол он-лайн, посвященный развитию паллиативной медицинской помощи в УрФО.

В 13 часов Челябинский зоопарк приглашает всех желающих на прогулку с альпака Марусей. Маруся ещё только учится быть прекрасной фотомоделью и ещё не выучила весь зоопарк, как Дуся, поэтому относитесь с особым уважением к этой красотке.Прогулка состоится, если не будет осадков (ул. Труда, 191).

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 14 до 16 часов Центр общественного здоровья проведет занятие по обучению первой помощи. Цикл обучения состоит из четырех занятий, которые проходят по четвергам. На занятии участники узнают: что делать при травмах и ушибах, термические и солнечные ожоги, что делать при обморожении (Центр «Мой бизнес», ул. Российская д.110 к1).

С 15 до 16 часов в парке «Сад Победы» состоится танцевальный марафон для старшего поколения от СШ «Вероника».

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера для старшего поколения (беседка рядом с поляной сказок).

С 16 до 18 часов танцевальный вечер пройдет в Городском саду им. А. С. Пушкина (площадка у паровоза «Красный коммунар»).

В 17 часов в Публичной библиотеке состоится встреча ораторского клуба. Ораторский клуб — это пространство дружеского общения. Мы встречаемся как единомышленники, чтобы помочь друг другу практиковать тонкости общения с публикой, избавиться от страха публичных выступлений, научиться убеждать и увлекать потенциального зрителя или собеседника (пр. Ленина, 60).

С 17 до 18 часов в сквере у ДК «Станкомаш» на мастер-класс и показательные выступления танцевальных коллективов: зумба, восточные танцы (ул. Тухачевского, 3).

С 18 до 20 часов пройдет последнее занятие оказания первой помощи цикла «СПАСТИ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» (ул. Российская д.110 к1).

В 18 часов организаторы приглашают на танцевальную тренировку на открытом воздухе от крупнейшей танцевальной школы "CRAZY FAMILY". вход своюодный ( ул.50-летия ВЛКСМ, 16).

В 18 часов 30 минут в кинотеатре им.Пушкина состоится показ фильма «Красивый мальчик». Пронзительно честный и откровенный портрет семьи, в которой всепоглощающая любовь отца сталкивается с зависимостью сына (ул. Пушкина, 64).

В 18 часов 30 минут в Историческом музее Южного Урала устраивают пластический перформанс «Экспонаты». Это танец-прогулка. Участники будут перемещаться по экспозиции, а зрителям можно свободно следовать за ними и рассматривать экспонаты (ул. Труда, 100).

В 19 часов на Ледовой арене «Трактор» пройдет встреча хоккейных команд «Трактор” и «Ак Барс» в рамках розыгрыша Кубка губернатора Челябинской области 2023 (ул. 250-Летия Челябинска, 38).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 августа - День валяния в стоге сена.

24 августа - День падающей звезды.

24 августа - День рождения картофельных чипсов.

24 августа - День жажды.

24 августа - День консервного ножа.

24 августа - Международный день странной музыки.

24 августа - Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде.

24 августа - День извержения Везувия.

24 августа - День разжалования планеты Плутон.

24 августа 1904 года в России отменены телесные наказания.

24 августа 1968 года во Франции состоялось первое испытание термоядерного оружия.

24 августа 1995 года представлена операционная система Windows 95.

24 августа 2006 года Плутон исключен из списка планет Солнечной системы и отнесен в разряд карликовых планет.