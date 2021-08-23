23.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 августа
23.08.2021
На оживленном переходе в «Парковом» челябинские власти установили светофор
23.08.2021
Фермеры Еткульского района достойно представили малую родину на «АГРО-2021»
23.08.2021
Полицейские Челябинска за одну ночь раскрыли больше 20-ти преступлений
23.08.2021
В отношении челябинца, избившего врача, возбуждено дело
23.08.2021
Владимир Мякуш дал поручения по подготовке к предстоящему заседанию ЗСО
Анонсы событий и мероприятий на 24 августа
22.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 августа
20.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
19.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 августа
18.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021