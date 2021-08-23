Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 августа.

В 11 часов состоится пресс-конференция управляющего банка ВТБ в Челябинской области Эдуарда Владимировича Громова (Челябинск, ул. Ленина 26А).

В 12 часов состоится пресс-конференция по детской смертности и детскому травматизму на дорогах (Челябинск, ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 13 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Новый учебный год в спортивных школах Челябинска».

В 15 часов состоится пресс-конференция Никаса Сафронова, в рамках которой пройдет церемония передачи картины художника «Размытые воспоминания о Дали… Или сложная азбука» в собрание Челябинского музея изобразительных искусств (Челябинск, пл. Революции, 1, Зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 17 часов 30 минут в Челябинске в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится открытие персональной выставки Михаила Трахтенберга «Выдержка 35» из фондов Государственного исторического музея Южного Урала и встреча с автором.

В 18 часов 30 минут в Концертном зале им. С.С. Прокофьева пройдет творческая встреча Никаса Сафронова со зрителями - художник расскажет о своем творческом пути и ответит на вопросы слушателей. Участником встречи станет также сын Никаса Сафронова Лука - талантливый пианист, лауреат многих международных конкурсов, известный своими творческими достижениями и благотворительностью. В исполнении молодого пианиста со сцены филармонии прозвучит несколько виртуозно исполненных произведений.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 августа – День странной музыки.

24 августа в католическом календаре - День святого Варфоломея.

24 августа в народном календаре – Евпатий Коловрат.

24 августа 79 года извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум.