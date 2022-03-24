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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил социальному блоку правительства региона и
24.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2022

Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа недружественным странам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области завершился первый сезон Детской хоккейной лиги (ДХЛ), которая была создана
23.03.2022

В Челябинской области определены победители первого сезона в Детской хоккейной лиге
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2022

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.03.2022

КСП ежегодно выявляет нарушения, повлекшие снижение неналоговых доходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2022

На Украине приостановили деятельность оппозиционных партий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2022

ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2022

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Анонсы
Общество
24.03.2022 10:15

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 марта.

В 9 часов 30 минут хирург и уролог Челябинской областной клинической больницы расскажут журналистам о проведенной операции, которая помогла избавить 20-летнюю от опасной аномалии. Почка в организме девушки имела форму подковы, одна из половин которой была занимала почти весь живот (ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, корпус 3).

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную старту программы «Земский работник культуры».

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов на базе Южно-Уральского государственного технического колледжа состоится торжественное открытие Авторизованного учебного центра Renga (Челябинск, ул. Горького, д. 15, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»).

В 13 часов 20 минут представители СМИ отправятся в поселок Западный, где губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в открытии поликлиники «Полимедика». Она открывается в рамках программы государственно-частного партнерства.

В 14 часов представители СМИ смогут пообщаться с юными робототехниками и их наставниками, которые защищали честь региона на Национальном чемпионате по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - МОСКВА 3.0.» Челябинск, (ул. Черкасская, 1А, Дом юношеского технического творчества).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по молодежной политике (Челябинск, Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 15 часов в Копейске состоится торжественная церемония открытия боксерского турнира памяти легендарного тренера Константина Ездина «Первая перчатка» (пос. Горняк, ул. 19-го Партсъезда, 27А, зал бокса).

В 15 часов 30 минут будет дан старт Хакатон-2022 по теме «Компьютерное зрение». Участникам предстоит разработать концепт проекта по компьютерному зрению в сфере распознавания транспорта и логистики его движения (Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 87, 3Б корпус, ауд. 144).

Программа:

В 15 часов 30 минут – приветственное слово.

В 15 часов 40 минут -   начальник отдела разработки iТерритории Сергей Павлов расскажет о задаче на хакатон и планируемых результатах и критериях  оценки проектов: «Распознавание транспорта и логистики его движения».

С 15 часов 45 минут до 16 часов 30 минут - лекции «Мультикамерный трекинг» (Сергей Алабугин, ООО «ТРИДИВИ») и «Проекты по ИИ в органах власти» (Константин Гажа, iТерритория).

В 16 часов 30 минут - знакомство команд и планирование работ по задаче.

В 16 часов сотрудники учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета в рамках проекта «Путешествие в Страну городов» откроют выставку «Интересное время: Бронзовый век – век героев». Экспозиция будет работать до конца мая (ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия – моя история»).

В 18 часов в рамках фестиваля «Дни фантастики» в клубе [Се]реальность состоится обсуждение современного российского комедийно-детективного сериала с Юрием Стояновым «Вампиры средней полосы»: как законопослушные упыри расследуют загадочные убийства людей. Программа фестиваля (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Публичная библиотека, третий этаж, Выставочный зал).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» состоится мастер-класс по созданию композиции из мозаики, который проведет Екатерина Пензина (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 19 часов состоится Кубок по Мозгобойне для представителей СМИ, рекламных и

креативных агентств, творческих и публичных личностей Челябинска (ул. Труда, 183, ресторан «Максимилианс»).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 марта - День штурманской службы ВВС России.

24 марта - Международный день борьбы с депрессией.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта - Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

24 марта в народном календаре – Ефимов день.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2022

Текслер объяснил причины дефицита ряда медикаментов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Адрес редакции:

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E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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23.03.2022 20:14

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23.03.2022 19:44

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По Смолино на лодочках: Александр Орёл пообещал челябинцам уникальное береговое пространство

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Военная прокуратура Челябинского гарнизона поможет призывникам добиваться справедливости

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В среду в Челябинской области тепло, местами снег

22.03.2022 15:12

Опасное «подземелье» на улице Блюхера в Челябинске законсервируют до конца марта

22.03.2022 15:08

В России на 40% подорожает детское питание и не только: о росте цен предупредили Nestle и Unilever

22.03.2022 14:57

Плотина Троицкой ГРЭС готова к пропуску паводковых вод

22.03.2022 14:53

Влюбленные зарезали друг друга

22.03.2022 14:43

«Детский мир» обязали заморозить цены на одежду и обувь

22.03.2022 14:42

В спецоперации на Украине погиб Никита Бирилло из Миасса

22.03.2022 14:40

ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей

22.03.2022 14:27

Челябинские полицейские рассказали беженцам из ЛНР, ДНР и Украины как получить российский паспорт

22.03.2022 14:17

В Челябинске идет подготовка к весеннему паводку

22.03.2022 14:10

Новый директор МегаФона на Южном Урале будет создавать новую историю успеха

22.03.2022 13:13

Знакомство челябинцев с красным холодильником не состоится: арт-объект украли

22.03.2022 13:03

В Магнитогорске ограбили кондуктора трамвая

22.03.2022 12:30

Спортсменки мини-футбольного клуба «ЧелГУ» впервые за всю историю признаны одними из лучших в России

22.03.2022 12:29

С элементами акробатики: в Челябинске прошел уникальный фестиваль «Бесскальная депрессия»

22.03.2022 12:22

За сутки число выздоровевших после ковида южноуральцев в два раза превысило число заболевших

22.03.2022 12:21

Бизнесмена из Копейска, который предлагал взятку сотруднику полиции, оставили на свободе

22.03.2022 12:21

В Челябинске ремонтируют мост на Троицком тракте, движение – по одной полосе

22.03.2022 12:20

Южноуральцы отмечены высокими госнаградами, в том числе вице-губернатор и вице-спикер

22.03.2022 11:45

Виктор Рашников: ММК выполнит социальные программы, несмотря на санкции

22.03.2022 11:34

Ушла из жизни экс-спикер Розинского Совета депутатов Татьяна Яковлева

22.03.2022 11:33

Москва и Киев провели первый обмен пленными

22.03.2022 11:29

Выставка «Чугунное кружево» в Челябинске покажет искусство с уральским характером

22.03.2022 11:27

Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» начали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР

22.03.2022 11:25

Курчатовский район Челябинска к весеннему паводку готов

22.03.2022 11:18

Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России

22.03.2022 10:51

За сутки в Челябинской области выпало до 10 миллиметров снега, местами гололедица

22.03.2022 10:47

Алексей Текслер поручил миндортрансу провести проверку по массовому ДТП в Златоусте