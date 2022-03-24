Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 марта.

В 11 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по информационной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную второму этапу изменений маршрутной сети челябинской агломерации.

В 12 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 17 часов в Камерном театре в честь Дня театра состоится вернисаж фотовыставки «Без грима» и дуэль между заслуженным артистом РФ Михаилом Яковлевым и популярным ведущим развлекательных программ Анатолием Зотовым (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15).

В 17 часов состоится пресс-подход к участникам театрального фестиваля «NOвый». С 25 марта в разных пространствах мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» будут представлены неклассические театральные постановки и необычные решения. Зрителей ожидают новейшие театральные направления: документальный театр, иммерсивный театр, пластический театр, театр художника, театр одного актера (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 17 часов 30 минут начнется второй день Хакатон-2022 по теме «Компьютерное зрение» - защита проектов. Участники представят свои концепты проекта по компьютерному зрению в сфере распознавания транспорта и логистики его движения, после чего будут подведены итоги хакатона, вручение призов и дипломов команде-победителю (Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, д. 87, 3Б корпус, ауд. 144).

Программа:

С 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут - выступление команд перед экспертной комиссией.

В 18 часов 30 минут - подведение итогов защиты проектов.

В 18 часов 45 минут - вручение призов и дипломов команде-победителю, приглашение на практику в Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, подведомственный Минцифры Челябинской области.

В 17 часов 30 минут состоится торжественная церемония открытия театрального фестиваля «NOвый» и перформанс «Ясная поляна» от студии «Театральное пространство Свободы» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 18 часов 30 минут в рамках фестиваля «NOвый» состоится спектакль «Сторителинг. Толстой – Притчи» (16+) от студии театра «Манекен», режиссер Владимир Филонов (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 марта - День работника культуры России.

25 марта - Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

25 марта в католическом календаре - Благовещение Девы Марии у западных христиан.

25 марта - Открытие Сварги - закликание Весны (праздник славян)

25 марта в народном календаре – Феофанов день.

25 марта 1872 года - День рождения почтовой открытки в России.