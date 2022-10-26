Анонсы событий и мероприятий на 27 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 октября.

В 9 часов региональное отделение партии «Единая Россия» передаст в пункт временного размещения 45 комплектов гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с Донбасса и освобожденных территорий (Челябинск, ул. Двинская, д. 19).

В 9 часов 30 минут в Челябинской областной клинической больнице представителям СМИ расскажут о трансплантации донорских органов. Пациенты поделятся своими историями, а врачи расскажут о самом процессе (Челябинск, ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 3).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, 114).

В 12 часов в Челябинской областной детской клинической больнице состоится презентация нового аппарата для гемодиализа, который поможет своевременно оказывать помощь детям с острым поражением почек (Челябинск, ул. Блюхера, 42А, первый корпус, ЧОДКБ).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Куда летит «Белый журавлик»: развитие патриотических проектов в Челябинской области» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов в Законодательном собрании Челябинской области состоится торжественный приём, посвящённый 30-летию инклюзивного образования в ЧелГУ и на Южном Урале (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 14 часов состоится торжественное награждение победителей Первенства федеральных округов среди спортивных школ (юноши 2005-2009 годов рождения). Впервые юные челябинские футболисты стали чемпионами сразу в трёх возрастных категориях (Челябинск, ул. Черкасская, 1, Дворец спорта «Метар»).

В 15 часов в Челябинском государственном университете состоятся мероприятия для школьников в рамках проекта «Каникулы с ЧелГУ» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 15 часов – викторина «Я и закон» (первый корпус, ауд. А-25).

С 16.40 до 18.10 - языковые мастер-классы ​FLIP: Live​​​ (платформа Zoom).

С 16 до 18 часов Центр «Мой бизнес» Челябинска организует бизнес-тур для действующих предпринимателей на уральскую фабрику «La Prima» (Леди Прима), где производят домашний текстиль премиум класса.

В 18 часов начнутся мероприятия в рамках первой режиссёрской лаборатории «Коды будущего. Проза в драме» (Челябинск, ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»).

В 18 часов - эскиз спектакля «Кошки Мышки». Регистрация.

В 20 часов 30 минут - эскиз спектакля «Маленькая печальная повесть». Регистрация.

В 18 часов в Историческом музее Южного Урала состоится пресс-конференция, посвященная фотовыставке «Сила в правде»: «Специальная военная операция: взгляды, мнения, выводы». Пройдет встреча с автором Сергеем Коляскиным и приглашенными гостями, побывавшими в зоне проведения СВО (Челябинск, ул. Труда, 100, музейно-выставочный центр, вход между башнями к набережной).

В 17 часов 30 минут в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска пройдёт «Вечер научных страшилок», целью которого станет развенчание устойчивых антинаучных мифов (Челябинск, ул. Энгельса, 107, первый этаж).

В 17 часов 30 минут - проект «Профпримерка», в рамках которого гостям ИЦАЭ расскажут о профессии PR-специалист. Регистрация.

В 19 часов 30 минут - «Вечер научных страшилок». Челябинск, Саратов и Екатеринбург соединит телемост, посвященный разбору «атомных баек». Регистрация.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия.

27 октября 2022 года -Российский День без бумаги.

27 октября в народном календаре – Параскева Грязнуха, Параскева Пятница.

27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – первом в России театральном здании.

27 октября 1951 года для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение.