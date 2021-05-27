Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 мая (пополняется по мере поступления новой информации).

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная участию делегации Челябинской области в Петербургском международном экономическом форуме. Спикеры - заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и министр экономического развития Наталья Лугачева (ул. Красная, 4, шестой этаж, Комсомольская правда).

В 11 часов Общественная молодёжная палата при Законодательном Собрании Челябинской области вместе с депутатами и общественниками региона проведут открытое обсуждение вопросов эксплуатации электросамокатов в городских условиях, а также возможности законодательного регулирования этой сферы (Парк имени А.С. Пушкина).

В 11 часов на платформе «Zoom» пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Электросамокаты в Челябинской области: безопасность и перспективы».

В 11 часов состоится круглый стол «Международное сотрудничество региональных НКО: опыт Челябинской области» (ул. Цвиллинга, 27, малый зал правительства Челябинской области).

В 11 часов состоится экологическая акция «ДоброДень». Все желающие смогут принять участие в уборке территории, а также в конкурсе на лучшую декламацию стихотворения (авторского или собственного сочинения). Победитель получит планшетный компьютер. Для маленьких участников акции будет организована развлекательная программа: с угощениями, конкурсами и мыльными фантазиями. Сбор участников на остановке «Ул. Академика Королева» (пересечение с улицей Братьев Кашириных).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе ZOOM онлайн пресс-конференцию по ипотеке, ценам и спросу на жильё в Челябинской области.

В 13 часов Фонд поддержки детей проводит онлайн-вебинар, посвященный развитию в регионах служб «Микрореабилитационный центр». В программе вебинара – демонстрация видеосюжетов, оригинальных презентации PowerPoint, а также знакомство с семьей, получившей помощь специалистов службы «Микрореабилитационный центр».

В 14 часов состоится церемония вручения премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства (Кирова, 114, пятый этаж, зал заседаний).

В 17 часов на площади Революции пройдут соревнования по хип-хопу и брейк-дансу – Street weekend. Принять участие могут все желающие. Регистрация на соревнование проходит на месте и для неё не требуется дополнительных документов (в одной из зон - зона граффити, зона отдыха и две площадки для уличных танцев).

В 18 часов в Международный день соседей в поселке Шагол состоится праздник двора, в рамках которого пройдет презентация работы Соседского центра «Шагол» – проекта, поддержанного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Для жителей запланированы выступления юных талантов, ярмарка хенд-мейд изделий, консультации от специалистов в сфере ЗОЖ, ЖКХ и психолога, мастер-классы от визажистов, мастер-класс по скандинавской ходьбе, творческие мастерские, а также флешмоб «Открытка для соседа» (двор школы №28).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 мая - День пограничника.

28 мая - День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора).

28 мая - День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин).

28 мая 2021 года - День сварщика в России.

28 мая 2021 года - Европейский день соседей.

28 мая - День красного волка.

28 мая в православном календаре - День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского.

28 мая в народном календаре - Пахом Теплый, Пахом – Бокогрей. День памяти египетского монаха Пахомия Великого.

28 мая 1756 года - День рождения майонеза.

28 мая 1918 года Совнарком утвердил декрет о создании Пограничной охраны границы РСФСР.