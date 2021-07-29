Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 июля.
С 8 часов 30 минут до 17 часов будет проходить областная сельскохозяйственная выставка «День поля - 2021» (поселок Тимирязевский Чебаркульский район, Челябинская область).
В 10 часов состоится торжественное открытие выставки.
В 10 часов 40 минут – демонстрационный показ техники официальным лицам.
В 11 часов – осмотр делянок экологического сортоиспытания сельскохозяйственных культур.
В 11 часов 20 минут – пресс-подход.
В 12 часов – пленарное заседание.
В 13 часов 30 минут - демонстрационный показ техники официальным лицам.
В 14 часов – концертная программа.
В 15 часов 30 минут – розыгрыш призов.
С 9 до 14 часов состоится пресс-тур на тему предоставления социальных контрактов.
В 9 часов пресс-подход к министру социальных отношений Ирине Буториной в рамках (Челябинск, ул. Воровского, 30).
В 9 часов 20 минут - отъезд в Златоуст для освещения темы открытия собственного дела на средства социального контракта
В 11 часов 30 минут - пресс-подход к начальнику Управления социальной защиты Златоустовского городского округа Ирине Брейкиной (Златоуст, проспект Гагарина 3-я линия, 3).
В 12 часов - съемка Алины Рахмоновой (на средства соцконтракта открыла ателье по пошиву одежды).
В 13 часов - съемка Ильи Гусейнова (на средства соцконтракта открыл шиномонтажную мастерскую).
С 11 до 19 часов в Челябинском музее изобразительных искусств проходит фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества (пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).
В 12 часов министерство экологии Челябинской области организует рейд по курортным озерам Увельского района с целью выявления нарушений в области природопользования и охраны окружающей среды (отъезд от пл. Революции, 4).
В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Участие южноуральских спортсменов в Олимпийских играх».
В 13 часов библиотека №26 имени Л.К. Татьяничевой проводит молодежный форум «Лето, книги, я – друзья», в честь Международного дня дружбы (Комсомольский пр., 41).
В 14 часов состоится пресс-конференция, посвящённая состоянию строительной отрасли в Челябинской области по адресу (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).
В 14 часов в поликлинике Областной клинической больницы №2 пройдет вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Лайт» (Челябинск, ул. Гагарина, 18, вход со стороны ул. Южный Бульвар).
В 16 часов состоится праздничный концерт «Посвящение друзьям», посвященный международному Дню дружбы (Челябинск, Городской сад им. А. С. Пушкина).
В 20 часов на фоне реки Ай – на Больших притёсах состоится джем-сейшн от DJ Rompasso в рамках совместного проекта «ТопБЛОГ» и радиостанции DFM – «DFM Dance Марафон». Live будет вестись в прямом эфире на DFM и в соцсетях радиостанции.
Кроме того, в этот день команда блогеров и финалистов проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», прибывшая в Челябинскую область 28 июля, пройдет по новой экотропе в урочище Семибратка (национальный парк «Таганай»), примет участие в мастер-классе по лепке пельменей в Дом купца Смирнова и отправится на экскурсию на остров Веры.
ДЛЯ СПРАВКИ
30 июля - Международный день дружбы.
30 июля - День цветных напитков.
30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
30 июля - День системного администратора.
30 июля в народном календаре – Марина с Лазарем.