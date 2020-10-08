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Анонсы событий и мероприятий на 8 октября

Общество
Сегодня, 18:47
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8 октября.

10 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Какие достижения Челябинской области представлены на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

В 12 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в высадке кедров на территории Литературного сквера в Челябинске (проспект Ленина, 60, Литературный сквер рядом с Областной универсальной научной библиотекой).

В 13 часов - завершение работы над граффити на фасаде здания компании «Ростелеком» на гостевом маршруте в Челябинске (пр. Комсомольский, 55).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 октября - День образования Специальной пожарной охраны МЧС России.

8 октября - Всемирный день почты.

8 октября 2020 года -Всемирный день яйца (вторая пятница октября).

8 октября в православном календаре - День прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

8 октября в православном календаре - День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

8 октября в народном календаре -

8 октября 1874 года учрежден Всемирный почтовый союз.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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