Анонсы событий и мероприятий на четвертое апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое апреля.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая грядущему сезону клещевой активности (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов состоится круглый стол для представителей СМИ на тему «Актуальные правовые вопросы в сфере информации» (Челябинск, ул. Воровского, 61Б, третий этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 12 часов участники проекта «Дорога в будущее начинается сегодня» станут гостями экспозиции работ Марка Шагала в государственном музее изобразительных искусств (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 12 часов состоится пресс-конференция по весенней призывной кампании, которая стартовала первого апреля (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов 45 минут состоится экскурсия студентов ИТ-специальностей Челябинского энергетического колледжа в компанию «Первый бит». Она организована в рамках нового профориентационного проекта «Цифровой гид: ориентир в мире ИТ-профессий» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 65Б, оф. 1, первый эатж).

В 13 часов студенты Челябинского энергетического колледжа побывают в компании «Первый бит» в рамках нового профориентационного проекта «Цифровой гид» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 65Б, компания «Первый бит»).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств открывается персональная выставка Сергея Удалова - художника-графика, акварелиста, педагога, руководителя изостудии Дворца пионеров и школьников. В экспозиции выставки будут представлены акварели в жанрах пейзаж, натюрморт, интерьер (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов в рамках XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» в Публичной библиотеке состоится «Весенний beat» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж, отдел краеведения).

- Челябинская художница и певица Светлана Боур представит зрителям свои картины, посвящённые современной музыке.

- посетители смогут познакомиться с энциклопедической, публицистической и художественной литературой о музыке, которую специально для вернисажа подобрала заместитель директора Публичной библиотеки Наталья Соловьёва,

- гитарист Александр Петренко и певица Светлана Боур исполнят классику рока.

В выставочном зале Челябинского центра искусств начинает работу выставка «Космическая Одиссея». Выставка работ учащихся изостудий и детских школ искусств города Челябинска и Челябинской области, посвященная празднованию Дня космонавтики. Посетить выставку можно по 16 апреля (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В выставочном зале Челябинского центра искусств начинает работу выставка керамики художника Елены Лаврентьевой - художника-керамиста, графика и фотографа из Челябинска. В экспозиции выставки представлены изделия, выполненные в авторской технике: предметы интерьера, декоративные композиции, украшения, сосуды, светильники, посуда (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотеки Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Четвертое апреля - День веб-мастера.

Четвертое апреля - День Интернета (День святого Исидора - покровителя Интернета).

Четвертое апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Четвертое апреля - Всемирный день крысы.

Четвертое апреля по народному календарю Василий Капельник, Василий Теплый, Василий Солнечник.