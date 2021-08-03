Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое августа.

В 10 часов 30 минут представителей СМИ допустить на территорию лицея №97 Челябинска. Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова и директор Вячеслав Усынин расскажут о подготовке школ к новому учебному году (Челябинск, ул. Чичерина 27Б).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Выставка «Непарадный Ленинград» (0+) в Челябинске».

В 12 часов состоится пресс-конференция в онлайн-формате «Итоги первого полугодия 2020 года» с участием руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой.

В 14 часов представители СМИ посетят Южно-Уральский государственный медицинский университет. Пойдет разговор про подготовку к началу нового учебного года, предстоящим занятиям в условиях пандемии, журналисты пообщаются с абитуриентами и преподавателями (ул. Воровского, 64, главный вход).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 августа в православном календаре - День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

4 августа в народном календаре – Мария Ягодница.

4 августа в 1326 году в Москве заложен первый каменный храм.

4 августа 1662 года в Москве произошел «Медный бунт» - массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег.

4 августа 1693 года французский монах Дом Периньон открыл секрет изготовления шампанского. Этот день теперь считается Днем рождения шампанского.