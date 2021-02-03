В Челябинской области и дети, и взрослые игнорируют правила безопасного поведения на ж/д путях

Челябинцам начали приходить смс о долгах от якобы судебных приставов

Студенты могут бесплатно покататься на коньках в парке Челябинска

Анонсы событий и мероприятий на четвертое февраля

Власти Челябинской области будут обжаловать решение суда по изменению границ бора

О решении суда по границам Челябинского бора: Любой лес можно восстановить, а где взять саженцы детей

Анонсы событий и мероприятий на четвертое февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое февраля.

В 8 часов начнется акция «Онкопатруль», приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком. На базе ЧОККВД пройдет бесплатный прием пациентов с целью ранней диагностики меланомы и других злокачественных образований кожи. Мероприятия состоятся в Челябинске, Златоусте и Троицке.

В 10 часов в Челябинской областной больнице представителям СМИ расскажут о впервые проведенной в регионе трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ул.Воровского,70, ЧОКБ, корпус 2, каб.310).

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как сохранить объекты культурного наследия Южного Урала».

Справка

4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

4 февраля в православном календаре – День памяти святого апостола Тимофея.

4 февраля в православном календаре – День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

4 февраля в народном календаре Тимофеев день, Тимофей – полузимник.

4 февраля 1722 года Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах». Это закон о порядке государственной службы в Российской империи, который утвердил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.