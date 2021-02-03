Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое февраля.
В 8 часов начнется акция «Онкопатруль», приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком. На базе ЧОККВД пройдет бесплатный прием пациентов с целью ранней диагностики меланомы и других злокачественных образований кожи. Мероприятия состоятся в Челябинске, Златоусте и Троицке.
В 10 часов в Челябинской областной больнице представителям СМИ расскажут о впервые проведенной в регионе трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ул.Воровского,70, ЧОКБ, корпус 2, каб.310).
В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как сохранить объекты культурного наследия Южного Урала».
Справка
4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
4 февраля в православном календаре – День памяти святого апостола Тимофея.
4 февраля в православном календаре – День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
4 февраля в народном календаре Тимофеев день, Тимофей – полузимник.
4 февраля 1722 года Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах». Это закон о порядке государственной службы в Российской империи, который утвердил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.