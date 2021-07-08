Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое июля.

- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Троицкий городской округ и примет участие во II Международной Х Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (отъезд в семь утра от ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

- Состоится пресс-тур в Областной инфекционный центр. Медучреждение посетят первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

В 17 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств состоится мероприятие «Такие разные семьи», посвященное Дню семьи, любви и верности. Участников ждут новые знания (о сюжетах в изобразительном искусстве о семьях), интересная викторина и сувенир на память (ул. Труда, 92А).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 июля в православном календаре – Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери.

9 июля - День сахарного печенья.

9 июля в народном календаре – Давид Земляничник.

9 июля 1762 года в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II.