Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое марта.

В 10 часов специалисты (нефрологи, урологи, трансплантологи) Челябинской областной клинической больницы и их пациенты расскажут о проблемах, которые могут возникнуть с почками, и познакомят с методиками лечения и процессом диализа (ул. Воровского, 70, корпус №8, вход со стороны ул. Варненской).

В 10 часов в детских библиотеках Челябинска пройдут увлекательные занятия проекта «Библионяня»:

В 10 часов в детской библиотеке №6 им. А.П. Гайдара состоится занятие «Геометрические фигуры. Квадрат» (ул. Калинина, 32).

В 10 часов 30 минут в детской библиотеке №10 состоится занятие «Одежда» (Комсомольский пр., 41).

В 11 часов в детской библиотеке №1 состоится занятие «К бабушке Варварушке в гости на оладушки (ул. Б. Хмельницкого, 11).

В 11 часов в детской библиотеке № 2 им. Горской А.Б. состоится занятие «Веселая Котовасия» (ул. Воровского, 63А).

В 11 часов в детской библиотеке №3 имени Василия Кузнецова состоится занятие «Эй, посуда, ты откуда?» (ул. Артиллерийская, 106).

В 11 часов в детской библиотеке №8 состоится занятие «Мама - солнышко мое» (ул. Смирных, 13А).

В 11 часов в детской библиотеке №12 состоится занятие «Солнышко» (ул. 40-летия Победы, 6).

В 11 часов и в 17 часов в детской библиотеке №13 состоится занятие «Веселая капель» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 11 часов состоится пресс-конференция на тему «Программа догазификации в Челябинской области» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 13 часов в библиотеке № 20 «Новосинеглазовская» состоится творческая встреча с известными писателями Янисом Грантсом и Еленой Сыч (ул. Челябинская, 7).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 марта - День нестандартно мыслящих людей.

9 марта - День домашних насекомых.

9 марта - Всемирный день диджея.

9 марта в народном календаре – Иванов день.

9 марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми.