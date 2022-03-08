08.03.2022
В пяти городах Челябинской области объявлены НМУ
08.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
08.03.2022
Воспитанники челябинского хоккея вывезены в Крым из Херсона
07.03.2022
«Пусть валят!»: компании, которые стали уходить с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя
07.03.2022
ГИБДД Челябинской области помогла семи большегрузам на занесенной трассе
07.03.2022
Не доверяйте незнакомцам: челябинка решила заработать на торговле криптовалютой и лишилась миллиона
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
05.03.2022
Анонсы событий и праздничных мероприятий на 6, 7 и 8 марта
04.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое марта
03.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое марта
02.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
05.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022