Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое ноября.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн брифинг «Как в Челябинской области проходит Всероссийская перепись населения».

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие мероприятия, направленные на экологическое просвещение и волонтерское движение, пройдут в ноябре».

С 14 до 17 часов в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» состоится пресс-конференция на тему «Развитие жилищного строительства». Примут участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Татьяна Костарева и руководство ДОМ.РФ.

С 14 до 18 часов состоится Форум «Власть и бизнес: взгляд в будущее», организатором которого выступает правительство Челябинской области. В рамках форума Союз «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» проведет круглый стол на тему «Повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области (Челябинск, ул. С. Кривой, 56, ЮУТПП, каб. 606).

В 15 часов в ЮУрГУ состоится семинар по проблемам обучения детей-мигрантов на русском языке (Челябинск, пр. Ленина, 78-в, ауд. 313).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В память о погроме, устроенном нацистами в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года (Хрустальная ночь).

9 ноября – Международный день антиядерных акций.

9 ноября – Всемирный день лизинга.

9 ноября в православном календаре - День преподобного Нестора Летописца.

9 ноября в народном календаре – Зарок на Параскеву.