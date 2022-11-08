Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое ноября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретится с детьми из Луганской Народной Республики, которые приехали отдохнуть в загородный лагерь «Еланчик».

Состоится вручение 21 новой машины (НИВА ЛАДА) подведомственным учреждениям Главного управления лесами (Челябинск, Молодогвардейцев, д. 2).

В 12 часов в правительстве Челябинской области состоится заседание Комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (сбор СМИ в 11:30, ул. Цвиллинга, д. 27).

Участники заседания рассмотрят вопросы деятельности и основные направления развития СМИ Союзного государства в современных условиях, а также ход работы по созданию общего информационного пространства.

В 14 часов состоится пресс-конференция «Легендарный Транссиб: новый взгляд на развитие». Мероприятие посвящено экспедиции по основным городам Великого сибирского пути, организованной к 130-летию начала строительства в Челябинске Транссибирской магистрали (Челябинск, ул. Красная, д. 4, офис 611, пресс-центр «КП-Челябинск»).

С 14 часов до 17 часов 30 минут в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского состоятся Творческие мастерские «Новое передвижничество». Мастер-класс и дискуссию проведет Александр Соловьёв (хоровое искусство) – руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, и.о. ректора Академии хорового искусства им. В.С. Попова (Челябинск, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Бумажный город». Посетители увидят достопримечательности столицы Южного Урала и других городов, выполненные в технике бумажной пластики (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов 30 минут состоится VIII благотворительный вечер «Добрые сердца» в формате гала-ужина. На Вечере традиционно разыграют в лотерею и выставят на аукцион лоты, предоставленные звездами. Организатор - фонд «Родная» (Челябинск ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 19 часов Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы» представит в Челябинске свой спектакль «Кожа» (18+). Показ пройдет в Учебном театре «Дебют» (ул. Орджоникидзе, 36А, ЧГИК)

Афиша детских библиотек Челябинска.

В рамках проекта «Библионяня» состоятся тематические занятия, занимательные игры и физкультминутки для малышей от 1,5 до трех лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма (в память о погроме, устроенном нацистами в Германии).

9 ноября – Международный день антиядерных акций.

9 ноября – Всемирный день лизинга.

9 ноября в православном календаре - День преподобного Нестора Летописца.

9 ноября в народном календаре – Зарок на Параскеву.

9 ноября в 1938 году в Германии нацисты устроили массовые погромы против евреев («Хрустальная ночь»).