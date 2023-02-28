Анонсы событий и мероприятий на первое марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий первое марта.

В 8 часов 30 минут состоится пресс-тур, организованный министерством социальных отношений, на тему доставки граждан 65+ на диспансеризацию и профилактические осмотры в рамках национального проекта «Демография».

Программа:

В восемь часов 30 минут – пресс-подход к министру социальных отношений Ирине Буториной.

В восемь часов 50 минут – отъезд в поселок Лазурный Красноармейского муниципального района.

В 10 часов состоится пресс-конференция по отмене отдельных квитанций за капитальный ремонт. С марта платеж будет отражаться в единой квитанции Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт». На мероприятии будет подписано соответствующее соглашение (ул. Красная, д. 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольской правды-Челябинск»).

В 10 часов 30 минут состоится торжественное награждение благодарственными письмами Минпросвещения России педагогических работников и членов родительской общественности Челябинской области за добросовестный труд и личный вклад в воспитание подрастающего поколения (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, Законодательное Собрание Челябинской области, большой зал).

В 11 часов состоится круглый стол по теме «Перспективы совершенствования организации оказания помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями: региональный и федеральный аспекты» (Челябинск, ул. Кирова, д. 165, минздрав области).

В 12 часов глава города Наталья Котова оценит ход реконструкции очистных сооружений канализации г. Челябинска (отъезд от администрации города в 11-20).

В 14 часов состоится пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой «Итоги 2022 года» (Челябинск, пр. Ленина, 59).

В 17 часов в Челябинске продолжится X Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (пр. Ленина, 19, Новый художественный театр).

В 17 часов 30 минут Челябинская областная федерация тайского бокса приглашает на открытую тренировку сборной команды Челябинской области по муайтай. Тренировка пройдет в Центре единоборств во Дворце спорта «Юность» (Челябинск, Свердловский проспект, 51, цокольный этаж, вход, где ранее были кассы автовокзала).

На мероприятии расскажут о подготовке спортсменов, о планах и перспективах на чемпионат России, о составе сборной области на главный российский старт 2023 года по тайскому боксу, о работе оргкомитета в направлении подготовки к турниру.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первое марта - Всемирный день гражданской обороны.

Первое марта - Всемирный день комплимента.

Первое марта - День «Ноль дискриминации».

Первое марта - День Забайкальского края.

Первое марта - День хостинг-провайдера.

Первое марта - День экспертно-криминалистической службы МВД РФ.

Первое марта - День джигита.

Первое марта - День кошек в России.

Первое марта – Международный праздник прихода весны.

Первое марта в календаре праздников славян - День Кикиморы.

Первое марта в народном календаре - Ярилин день.

Первого марта 1555 года Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

Первого марта 1996 года основан космодром «Свободный».

Первого марта 2020 года в России принят Закон об учреждении почётного звания «Город трудовой доблести».