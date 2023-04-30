Анонсы событий и мероприятий на первое мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на Праздник труда - первое мая.

В девять часов 45 минут в Магнитогорске стартует Кубок Чемпионов U16 – финал всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет. За звание сильнейшего поборются 10 лучших команд ребят 2007-го года рождения России и Беларуси. Вход на все матчи – свободный (Арена «Металлург»).

В 9 часов 45 минут – матч «Авангард» (Омск) и «Салават Юлаев» (Уфа).

В 12 часов 45 минут – матч «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Москва).

В 15 часов 30 минут – «Амур» (Хабаровск) и «Локомотив-2004» (Ярославль).

В 18 часов 15 минут – СКА (Санкт-Петербург) и «Сибирь» (Новосибирск).

В 11 часов в Магнитогорске стартует фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА». Фестиваль открывает областную программу соревнований, которые пройдут в 50 городах и 22 регионах России (Магнитогорск, стадион Центральный).

В 12 часов состоится открытие летнего туристического сезона в заповеднике «Аркаим» (Брединский район, Аркаим, ул. Музейная, д.5).

В 12 часов - презентация новой выставки «Здесь сошлось всё, весь мой жизненный опыт: кино, фото, рисунок», приуроченной к 85-летию основателя заповедника Геннадия Здановича.

В 12 часов - лекция археолога, кандидата исторических наук Светланы Зданович - вдовы и соратника Геннадия Здановича.

Презентация новой экскурсии на Синташту в рамках проекта «Синташтинский феномен».

В 12 часов состоится Большой Всероссийский субботник СКС Профсоюза и РСО – «Мир!Май!Труд – Крут!» (Голубой карьер – остановка общественного транспорта «ТК Кольцо»).

В 15 часов в Челябинске в киноцентре «Импульс» состоится показ фильма «Высота». Вход свободный (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

В 18 часов состоится открытие многодневного фестиваля-лаборатории искусств «Звук и краски» (Челябинск, ул. Цвиллинга 25, ТРК «КУБа», второй этаж, Галерея Паркер).

В программе:

- Открытие выставки современного искусства — художники Южного Урала.

- Концерт-перфоманс этнического джазового проекта Kozgon «Ворон».

- Хореографический перфоманс.

- Поэзия.

В 21 час 30 минут Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в день Праздника Весны и Труда - флаги России и Челябинской области, весенние цветы и голуби.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первое мая - Праздник труда (День труда, Первое мая).

Первое мая в календаре праздников славян - Живин день.

Первое мая в народном календаре - Кузьма Огородник.

Первого мая 1840 года в Англии появились первые в мире почтовые марки.

Первого мая 1918 года на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии.

Первого мая 1944 года учреждена медаль «За оборону Москвы».

Первое мая - День заплетающихся ног.

Первое мая - День покатушек с ветром.

Первое мая - День рождения почтовой марки.

Первое мая - День лечебного массажа.

Первое мая - Живин день.

Первое мая - Международный день партизанского садоводства.