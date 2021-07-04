Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое июля (пополняется по мере поступления новой информации).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов состоится лекторий под открытым небом «Зелёный понедельник» на территории первого корпуса ЧелГУ. По окончании лекций всех ждёт экскурсия по ботаническому саду. Вход свободный (Братьев Кашириных, 129).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Расулевские чтения - 2021».

ДЛЯ СПРАВКИ

5 июля – День трудоголиков.

5 июля в народном календаре – Евсеев день.

5 июля 1439 года подписана Флорентийская уния – Акт об объединении Православной и Католической церквей.

5 июля 1841 года англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

5 июля 1881 года открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов.

5 июля 1946 года во время показа мод в Париже модельер Луи Риэрд представил новый женский купальник бикини.