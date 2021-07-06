Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое июля.

В 11 часов в режиме видеоконференцсвязи состоится вебинар – обучение для представителей средств массовой информации в рамках информационно-разъяснительной деятельности по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва.

В 15 часов в Челябинском государственном университете стартует летняя программа «Языковая среда», разработанная факультетом Евразии и Востока. Она включает бесплатные занятия, которые помогут ближе познакомиться с языками восточных стран (ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус ЧелГУ, первый этаж, аудитория А-15).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится вернисаж выставки «Художники книги». В выставке принимают участие челябинские художники - иллюстраторы, молодые художники и студенты (ул. Сони Кривой, 30).

ДЛЯ СПРАВКИ

7 июля – День образования авиалесоохраны России.

7 июля – День воинской славы России - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.

7 июля в православном календаре - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 июля в народном календаре - Иван Купала.

7 июля 1770 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение.