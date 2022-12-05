Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое декабря.

В 9 часов 30 минут начнется шестой форум «Стираем границы для Экспорта» (Челябинск, ул. Труда, 153, гостиница «Малахит»).

В рамках форума состоится пленарное заседание «Региональные инструменты поддержки» в рамках реализации регионального экспортного стандарта 2.0, на котором предприятия области смогут узнать о новых инструментах поддержки, а также задать интересующие вопросы представителям органов власти.

Ведущий профессор МШУ Константин Тряпицын проведет мастер-класс «Принятие решений в ситуациях с высокой неопределенностью. Подходы, практика, примеры».

В 14 часов в Копейске состоится торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам. В мероприятии примет участие заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль (Копейск, ул. Кожевникова, В 13 часов в ЮУрГУ состоится открытие выставки графических плакатов социальной рекламы (коворкинг 3Г корпуса).

В 14 часов состоится торжественная передача художественной картины в дар Историческому музею Южного Урала от Конгресса Татар Челябинской области (Челябинск, ул. Труда, 100, Исторический музей Южного Урала, Романовский зал).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 декабря - День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.

6 декабря в православном календаре - День памяти великого князя Александра Невского.

6 декабря в календаре католических праздников - День святого Николая у западных христиан.

6 декабря - День рождения Санта-Клауса.

6 декабря - День рыжих мыслей.

6 декабря - День рождения микроволновой печи.

6 декабря - День ёлки с варежками.

6 декабря - День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД.

6 декабря - День сетевика.

6 декабря в народном календаре - Митрофанов день (День установления «саночного пути»).

6 декабря 1590 года царским указом запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому.

6 декабря 1741 года в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.