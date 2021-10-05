Анонсы событий и мероприятий на шестое октября

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама Реклама
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжает сокращаться число классов и школ, закрытых на карантин по острой
Коронавирус
Коронавирус
05.10.2021

В Челябинской области число закрытых из-за ОРВИ классов сократилось, а по ковиду - выросло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящее воскресенье, 10 октября 2021 года, православные христиане в Челябинской области впе
05.10.2021

В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вот уже 13 лет на сцене театра «Манекен» с успехом показывают спектакль по пьесе классика театра
05.10.2021

Абсурд и не только! Рецензия на «Лысую певицу» в театре «Манекен»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южноуральские школьники, по
Лесные пожары
Лесные пожары
05.10.2021

Всем миром: в Карталинском районе на месте сгоревшего леса посадили новые сосны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, пятого октября отмечается Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учи
05.10.2021

Более 70 тысяч южноуральцев отмечают сегодня профессиональный праздник – День учителя
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на шестое октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.10.2021

Минздрав ответил на сигнал «SOS» из Юрюзани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.10.2021

В честь Дня учителя: пятого октября стартовала всероссийская «Битва экопросветителей 2.0»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.10.2021

Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.10.2021

Администрация Курчатовского района Челябинска поблагодарила трудовые отряды подростков за помощь в благоустройстве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.10.2021

Голосуем! Достопримечательности Южного Урала претендуют на звание «Сокровищ России»
Анонсы
Общество
05.10.2021 17:49

Анонсы событий и мероприятий на шестое октября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое октября.

В 10 часов начнется XI областная практическая конференция «Закупки-2021: нарушить нельзя, соблюдать» (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит», «Изумрудный» зал).

В 10 часов АО «Челябинскгоргаз» проведет межведомственную тренировку по отработке заявок о взрыве газа (пер. Дачный, 10А).

В 10 часов представители СМИ смогут познакомиться с пациентом ЧОКБ (у него разорвалась аневризма и находился на пороге жизни и смерти) и сосудистыми хирургами, подарившими ему вторую жизнь (Челябинск, ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 4).

С 10 до 14 часов будет проведена плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов.

- с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут в эфире телеканалов будет транслироваться тестовый сигнал оповещения и (или) экстренного информирования (то есть на экране телевизора в течение минуты появится заставка с информационным текстом).

- в 10 часов 43 минуты в течение двух минут через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие виды спорта набирают популярность среди южноуральских женщин».

В 12 часов в рамках конкурса «Песня не знает границ» состоится творческая встреча с дирижером «Оркестра XXI века», композитором Павлом Овсянниковым и одной из самых ярких участниц первого сезона проекта «Голос» на Первом канале, джазовой певицей Мари Карне. Участниками встречи станут дети, занимающиеся в творческих коллективах Детской филармонии Южного Урала. Также приглашены и воспитанники детских школ искусств Челябинска (Челябинск, ул. Ворошилова, 6, детская филармония).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 октября - День страховщика.

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний.

6 октября в народном календаре - Ираида Спорная.

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжает сокращаться число классов и школ, закрытых на карантин по острой
Коронавирус
Коронавирус
05.10.2021

В Челябинской области число закрытых из-за ОРВИ классов сократилось, а по ковиду - выросло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящее воскресенье, 10 октября 2021 года, православные христиане в Челябинской области впе
05.10.2021

В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вот уже 13 лет на сцене театра «Манекен» с успехом показывают спектакль по пьесе классика театра
05.10.2021

Абсурд и не только! Рецензия на «Лысую певицу» в театре «Манекен»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южноуральские школьники, по
Лесные пожары
Лесные пожары
05.10.2021

Всем миром: в Карталинском районе на месте сгоревшего леса посадили новые сосны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, пятого октября отмечается Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учи
05.10.2021

Более 70 тысяч южноуральцев отмечают сегодня профессиональный праздник – День учителя
Анонсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на пятое октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.09.2021

Анонсы событий и мероприятий на первое октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области смогут помолиться у мощей святых Киприана, Иустины и Луки Крымского в
Общество

В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями

05.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области пытаются сдержать рост распространения коронавирусной инфекции COVID-19, не
Общество

Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом

04.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных сред
Экономика

Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области

04.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области уже второй день подряд регистрируется антирекорд по числу подтвержденных сл
Общество

Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки

03.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области пока не регистрируются случаи заболевания жителей гриппом. Но, вероятнее вс
Общество

Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию

01.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за минувшие сутки скончалось 26 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19
Общество

В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида

01.10.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

05.10.2021 17:56

Среда в Челябинской области будет теплой и без осадков

05.10.2021 17:49

Анонсы событий и мероприятий на шестое октября

05.10.2021 17:10

Минздрав ответил на сигнал «SOS» из Юрюзани

05.10.2021 16:57

В честь Дня учителя: пятого октября стартовала всероссийская «Битва экопросветителей 2.0»

05.10.2021 16:42

Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии

05.10.2021 16:35

В Челябинской области число закрытых из-за ОРВИ классов сократилось, а по ковиду - выросло

05.10.2021 16:19

Администрация Курчатовского района Челябинска поблагодарила трудовые отряды подростков за помощь в благоустройстве

05.10.2021 16:04

В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии

05.10.2021 15:53

Голосуем! Достопримечательности Южного Урала претендуют на звание «Сокровищ России»

05.10.2021 15:45

Взаимовыгодное «сотрудничество»: на предприятии Челябинской области подчиненный давал взятки начальнику

05.10.2021 15:29

В челябинском театре оперы и балета появилась волшебная шкатулка

05.10.2021 14:55

В Челябинской области в этом году бешенство стало причиной гибели тридцати кошек и собак

05.10.2021 14:25

Абсурд и не только! Рецензия на «Лысую певицу» в театре «Манекен»

05.10.2021 14:07

Всем миром: в Карталинском районе на месте сгоревшего леса посадили новые сосны

05.10.2021 14:04

Более 70 тысяч южноуральцев отмечают сегодня профессиональный праздник – День учителя

05.10.2021 14:04

Врач-инфекционист объяснил необходимость QR-кодов в городах России

05.10.2021 12:53

Чтобы людям было тепло: на двух улицах Челябинска снесут два десятка деревьев

05.10.2021 12:45

В центре Челябинска появилась новая территория отдыха

05.10.2021 12:15

Хирурги ЧОКБ первыми в УрФО провели стентирование разорвавшейся аневризмы аорты «закрытым» способом

05.10.2021 12:00

ГРЦ Макеева испытал технологии будущего ракетно-космической отрасли

05.10.2021 11:36

В Челябинской области за сутки подтверждено 394 новых случая ковида

05.10.2021 11:24

В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями

05.10.2021 11:05

Председатель Еткульского суда подстрелил на охоте председателя суда Еманжелинска

05.10.2021 10:56

В Челябинске открыли благотворительную столовую для малоимущих

05.10.2021 10:27

В Троицком районе Интерпол задержал разыскиваемого правоохранителями Чехии вымогателя

05.10.2021 10:18

Минприроды России назвало Челябинск и Магнитогорск лидерами по снижению выбросов

05.10.2021 10:02

В Челябинске недострой на Васенко выставят на торги

05.10.2021 09:44

Василенко: Только вакцинация и ревакцинация спасут человеческие жизни

04.10.2021 20:41

Студенты ЮУГМУ прививаются активнее всех в Челябинской области

04.10.2021 19:59

Вторник в Челябинской области будет преимущественно без осадков

04.10.2021 19:42

Анонсы событий и мероприятий на пятое октября

04.10.2021 17:01

Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом

04.10.2021 15:16

В Советском районе Челябинска начали асфальтировать большие проезды

04.10.2021 14:58

Полицейские Челябинска задержали серийных воров велосипедов

04.10.2021 14:41

Армия ждет: госзадание на осенний призыв для Челябинской области составит чуть более трех тысяч человек

04.10.2021 14:39

Котова: Не скупайте люки

04.10.2021 14:26

Карантин по ОРВИ завершается во многих ранее закрытых школах Челябинской области

04.10.2021 13:38

В Златоусте пьяный девятиклассник упал с балкона

04.10.2021 13:36

«Здесь был Вася»: Молодые металлурги Магнитки спасают природу от последствий вторжения человека

04.10.2021 13:13

Спектакли в театре «Манекен» смогут смотреть люди с нарушением зрения

04.10.2021 13:07

Новое уголовное дело: над Чернобровиным сгущаются тучи

04.10.2021 12:46

Андрей Фалейчик: Мы хотим сделать Копейск зеленым и комфортным для жизни и отдыха

04.10.2021 12:44

Легендарный дирижер и участница шоу «Голос» проведут творческие встречи для воспитанников Детской филармонии

04.10.2021 12:40

Векшин: С теми же, кто хочет "почилить", будем прощаться

04.10.2021 12:38

Обладатель Кубка России по водному поло определится в Златоусте

04.10.2021 12:36

Парковки возле зоопарка не будет

04.10.2021 12:01

В Коркино открывают базу для лечения пациентов с ковидом на 150 мест

04.10.2021 11:59

При реконструкции парка Победы в Копейске деревья будут максимально сохранены

04.10.2021 11:37

В Челябинске под антиковидные санкции попали шесть предприятий

04.10.2021 11:36

Чернобровина оставили под домашним арестом

04.10.2021 11:31

В Челябинской области растет смертность от ковида

04.10.2021 10:53

Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области

04.10.2021 10:47

Часть домов в Челябинске остаются без отопления

04.10.2021 10:36

В Челябинске подрядчики не торопятся заменять неприжившиеся деревья

04.10.2021 10:28

В Магнитогорске дети ходят в школу по краю обрыва и трамвайным путям

04.10.2021 10:23

Медики Челябинской области будут получать доплаты за вакцинацию

04.10.2021 10:13

Гехт: В ближайшее время начнем вакцинировать иностранных студентов

04.10.2021 10:03

Минфин РФ: Челябинская область сохранила высокую долговую устойчивость в 2021 году

04.10.2021 09:48

Копейчане со следующего года смогут добираться до Челябинска на электричке

04.10.2021 09:33

В Челябинской области развернуто 23 отделения КТ для пациентов с ковидом

03.10.2021 22:46

Ирина Гехт: Ковид изменился, порой КТ-1 к вечеру становится КТ-4

03.10.2021 22:20

Нагрузка на неотложку и скорую в Челябинской области растет, на помощь придут студенты

03.10.2021 17:07

Митрополит Алексий пояснил южноуральцам, что значит нести свой крест

03.10.2021 16:49

Зарплата бюджетников Челябинской области проиндексирована на 5,2%

03.10.2021 15:55

Понедельник в Челябинской области прохладный и без осадков

03.10.2021 15:43

Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки

03.10.2021 15:08

Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября

03.10.2021 14:59

Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра

03.10.2021 14:50

Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ

02.10.2021 23:06

В память об Анне Викалюк: в Копейске теперь есть Анютина лиственница

02.10.2021 21:58

В Челябинске выросло число безработных

02.10.2021 21:45

«Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в детей

02.10.2021 21:37

Памятники истории и культуры Челябинской области теперь собраны в одном месте

02.10.2021 19:26

Хорошо бы собаку купить…

02.10.2021 19:11

Все для вдохновения: юные художники Челябинска провели первый пленэр в новом сквере

02.10.2021 18:58

Владислав Макаров оценил новую площадку для собачьих прогулок в Советском районе Челябинска

02.10.2021 18:47

Общественники услышаны: дорожный знак «Дети» рядом с бассейном на Российской в Челябинске теперь видно

02.10.2021 18:38

Власти Челябинска решили уменьшить число конфликтных точек при выезде на Комсомольский проспект

02.10.2021 11:44

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 98 тысяч

02.10.2021 00:13

Хирурги ЧОКБ освоили новый вид операций на печени

02.10.2021 00:00

В детсаду Челябинска открылась группа для детей с сахарным диабетом

01.10.2021 23:53

Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию

01.10.2021 22:31

Гехт: Про дистант мы пока не говорим

01.10.2021 21:31

В Челябинской области снижается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

01.10.2021 21:12

Гехт: Будем двигаться в логике, что жизнь непривитых будет менее удобной

01.10.2021 20:22

На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ

01.10.2021 19:30

В выходные в Челябинской области дождь, местами с мокрым снегом

01.10.2021 19:12

Анонсы событий и мероприятий на выходные

01.10.2021 18:15

Известный музыкальный критик презентует в Челябинске свою книгу

01.10.2021 17:33

В Челябинске пройдет Всероссийский форум инклюзивного творчества «Необыкновенные люди»

01.10.2021 17:30

Открытые мастер-класс пройдут в рамках фестиваля одного дня «Метаморфозы» в Челябинске

01.10.2021 16:17

Не проезжайте мимо: колония Копейска открыла выставку для садоводов

01.10.2021 16:15

Полицейские Челябинска задержали вора аккумуляторов с большегрузных машин

01.10.2021 16:15

Челябинский «Полонез Огинского» будет сыгран в Москве

01.10.2021 16:14

«Круглый стол» Златоустовского «Омнибуса» раскрыл его планы

01.10.2021 16:11

Магнитогорской Контрольно-счётной палате добавили полномочий

01.10.2021 15:52

Бомжом из Миасса, который сжег венки на мемориале «Вечный огонь» в Миассе, заинтересовался Бастрыкин

01.10.2021 15:47

Средний размер потребительского кредита в Челябинской области превысил 200 тысяч рублей

01.10.2021 15:17

Более 2,6 тысячи южноуральцев заболели ковидом после прививки, но болезнь протекала не тяжело

01.10.2021 14:57

Благодаря судебным приставам сироты из Аргаяшского района получили квартиры