Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое октября.

В 10 часов начнется XI областная практическая конференция «Закупки-2021: нарушить нельзя, соблюдать» (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит», «Изумрудный» зал).

В 10 часов АО «Челябинскгоргаз» проведет межведомственную тренировку по отработке заявок о взрыве газа (пер. Дачный, 10А).

В 10 часов представители СМИ смогут познакомиться с пациентом ЧОКБ (у него разорвалась аневризма и находился на пороге жизни и смерти) и сосудистыми хирургами, подарившими ему вторую жизнь (Челябинск, ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 4).

С 10 до 14 часов будет проведена плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов.

- с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут в эфире телеканалов будет транслироваться тестовый сигнал оповещения и (или) экстренного информирования (то есть на экране телевизора в течение минуты появится заставка с информационным текстом).

- в 10 часов 43 минуты в течение двух минут через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие виды спорта набирают популярность среди южноуральских женщин».

В 12 часов в рамках конкурса «Песня не знает границ» состоится творческая встреча с дирижером «Оркестра XXI века», композитором Павлом Овсянниковым и одной из самых ярких участниц первого сезона проекта «Голос» на Первом канале, джазовой певицей Мари Карне. Участниками встречи станут дети, занимающиеся в творческих коллективах Детской филармонии Южного Урала. Также приглашены и воспитанники детских школ искусств Челябинска (Челябинск, ул. Ворошилова, 6, детская филармония).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 октября - День страховщика.

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний.

6 октября в народном календаре - Ираида Спорная.