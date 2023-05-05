Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое, седьмое и восьмое мая.

Шестое мая, суббота

На озере Тургояк состоится этап Кубка России по зимнему плаванию. В церемонии открытия планируется участие четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова (база отдыха «Форелька»). Отъезд в семь часов 30 минут от правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

В Магнитогорске стартует открытый городской турнир по греко-римской борьбе в честь 80-летия образования спортивной борьбы в городе, посвященный памяти В.Я. Скиба (Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

В девять часов 45 минут в Магнитогорске продолжится Кубок Чемпионов U16 – финал всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет. За звание сильнейшего поборются 10 лучших команд ребят 2007-го года рождения России и Беларуси. Вход на все матчи – свободный (Арена «Металлург»).

Игры в девять часов 45 минут, в 12 часов 30 минут (СКА и Металлург), в 15 часов 15 минут и в 18 часов.

В 10 часов 45 минут в Челябинске состоится ралли «Победа-2023» (сбор участников и страт ралли на автодроме Управления Госавтоинспекции Челябинской области: Челябинск, ул. Харлова, 20).

В 11 часов состоится традиционный весенний VI Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль (Челябинск, ул. Энгельса, д. 22, манеж Уральского государственного университета физической культуры).

В 11 часов и в 14 часов в Молодежном театре Челябинска состоится премьера спектакля «Фуня» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 12 часов – финальный день общегородского фестиваля «Весна Победы» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, выставочный зал Центра историко-культурного наследия города).

В программе:

- работа площадки военно-исторического клуба «Дивизион»,

- работа площадки патриотического проекта «Звезда Памяти».

- историческая викторина,

- мастер-класс по изготовлению сувенирного значка,

- концертная программа, в которой прозвучат песни военных и послевоенных лет

Седьмое мая, воскресенье

В 11 часов и в 14 часов в Молодежном театре Челябинска состоится премьера спектакля «Фуня» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 13 часов в Магнитогорске состоится торжественное открытие турнира по греко-римской борьбе в честь 80-летия образования спортивной борьбы в городе, посвященный памяти В.Я. Скиба (Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

Восьмое мая

В Магнитогорске продолжится открытый городской турнир по греко-римской борьбе в честь 80-летия образования спортивной борьбы в городе, посвященный памяти В.Я. Скиба (Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: курсы, мастер-классы, клубные встречи, беседы, выставки и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Шестого мая в православном календаре - День святого Георгия Победоносца.

Шестого мая в народном календаре - Юрий Вешний, Егорьев день.

Шестого мая в календаре праздников славян - Ярило Вешний.

Шестого мая в календаре праздников славян - День Даждьбога.

Шестого мая 1715 года в России издан первый «Артикул воинский» (военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии).

Шестого мая 1906 года Николаем II утверждены Основные государственные законы Российской империи.

Шестого мая 1991 года - День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи».

Седьмого мая - День радио.

Седьмого мая - Международный день планетариев.

Седьмого мая - День создания Вооруженных Сил России.

Седьмого мая - День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

Седьмого мая в народном календаре – Евсей – Овсы отсей.

Седьмого мая 1715 года в России издан первый «Артикул воинский».

Седьмого мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета (сегодня - МГУ имени М.В. Ломоносова).

Седьмого мая 1780 года Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

Седьмого мая 1934 года в РСФСР появилось новое территориальное образование — Еврейская автономная область.

Седьмого мая 1936 года - День Президентского полка Комендатуры Московского Кремля.

Седьмого мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».

Восьмого мая - Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

Восьмого мая - Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.

Восьмого мая - День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

Восьмого мая - День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России.

Восьмого мая в народном календаре – Марк Ключник.

Восьмого мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а девятое мая объявлено Днем Победы.

Восьмого мая 1965 года в СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой».

Восьмого мая 1967 года состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».