Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое, седьмое и восьмое мая.
Шестое мая, суббота
На озере Тургояк состоится этап Кубка России по зимнему плаванию. В церемонии открытия планируется участие четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова (база отдыха «Форелька»). Отъезд в семь часов 30 минут от правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).
В Магнитогорске стартует открытый городской турнир по греко-римской борьбе в честь 80-летия образования спортивной борьбы в городе, посвященный памяти В.Я. Скиба (Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).
В девять часов 45 минут в Магнитогорске продолжится Кубок Чемпионов U16 – финал всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет. За звание сильнейшего поборются 10 лучших команд ребят 2007-го года рождения России и Беларуси. Вход на все матчи – свободный (Арена «Металлург»).
Игры в девять часов 45 минут, в 12 часов 30 минут (СКА и Металлург), в 15 часов 15 минут и в 18 часов.
В 10 часов 45 минут в Челябинске состоится ралли «Победа-2023» (сбор участников и страт ралли на автодроме Управления Госавтоинспекции Челябинской области: Челябинск, ул. Харлова, 20).
В 11 часов состоится традиционный весенний VI Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль (Челябинск, ул. Энгельса, д. 22, манеж Уральского государственного университета физической культуры).
В 11 часов и в 14 часов в Молодежном театре Челябинска состоится премьера спектакля «Фуня» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).
В 12 часов – финальный день общегородского фестиваля «Весна Победы» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, выставочный зал Центра историко-культурного наследия города).
В программе:
- работа площадки военно-исторического клуба «Дивизион»,
- работа площадки патриотического проекта «Звезда Памяти».
- историческая викторина,
- мастер-класс по изготовлению сувенирного значка,
- концертная программа, в которой прозвучат песни военных и послевоенных лет
Седьмое мая, воскресенье
В 11 часов и в 14 часов в Молодежном театре Челябинска состоится премьера спектакля «Фуня» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).
В 13 часов в Магнитогорске состоится торжественное открытие турнира по греко-римской борьбе в честь 80-летия образования спортивной борьбы в городе, посвященный памяти В.Я. Скиба (Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).
Восьмое мая
В Магнитогорске продолжится открытый городской турнир по греко-римской борьбе в честь 80-летия образования спортивной борьбы в городе, посвященный памяти В.Я. Скиба (Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).
АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: курсы, мастер-классы, клубные встречи, беседы, выставки и многое другое.
АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.
ДЛЯ СПРАВКИ
Шестого мая в православном календаре - День святого Георгия Победоносца.
Шестого мая в народном календаре - Юрий Вешний, Егорьев день.
Шестого мая в календаре праздников славян - Ярило Вешний.
Шестого мая в календаре праздников славян - День Даждьбога.
Шестого мая 1715 года в России издан первый «Артикул воинский» (военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии).
Шестого мая 1906 года Николаем II утверждены Основные государственные законы Российской империи.
Шестого мая 1991 года - День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи».
Седьмого мая - День радио.
Седьмого мая - Международный день планетариев.
Седьмого мая - День создания Вооруженных Сил России.
Седьмого мая - День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России
Седьмого мая в народном календаре – Евсей – Овсы отсей.
Седьмого мая 1715 года в России издан первый «Артикул воинский».
Седьмого мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета (сегодня - МГУ имени М.В. Ломоносова).
Седьмого мая 1780 года Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.
Седьмого мая 1934 года в РСФСР появилось новое территориальное образование — Еврейская автономная область.
Седьмого мая 1936 года - День Президентского полка Комендатуры Московского Кремля.
Седьмого мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».
Восьмого мая - Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.
Восьмого мая - Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.
Восьмого мая - День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
Восьмого мая - День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России.
Восьмого мая в народном календаре – Марк Ключник.
Восьмого мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а девятое мая объявлено Днем Победы.
Восьмого мая 1965 года в СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой».
Восьмого мая 1967 года состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».