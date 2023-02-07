Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое февраля (18+).

В 10 часов состоится открытие Ресурсного центра комплексной психолого-педагогической помощи детям и подросткам «Планета детства». Принимает участие Глава города Челябинска Наталья Котова (Челябинск, ул. Каслинская, 60, отъезд от администрации города в 9-30).

В 12 часов состоится открытие первичных организаций Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в ЧелГУ и ЮУрГГПУ.

В 13 часов в ЮУрГУ открывается выставка украшений тюркских народов. В уникальную экспозицию вошли более 200 изделий: нагрудные украшения, а также украшения для кос и рук составлявшие обязательный набор для башкирских, татарских, казахских женщин, живших на территории Челябинской области. Выставка будет работать по 20 июня (Челябинск, пр. Ленина 76, главный корпус ЮУрГУ, ауд. 018-020).

В 14 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» пройдет мероприятие, посвященное Дню науки. Школьники узнают, что такое сопромат, примут участие в креативном тренинге по дизайн-мышлению «Почему бабушки боятся смартфонов», в мастер-классе «Юный хирург», а в завершение участников ждет экскурсия в новом выставочном проекте «Наука побеждает: атомные маршалы Советского Союза» (Челябинск, ул. Труда, д. 183).

В 14 часов состоится открытие первичной организации Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в ЮУрГУ.

В 15 часов в рамках «Воскресного университета» состоится открытая лекция «Позиции стран в современной мировой экономике». Доцент кафедры экономической теории и регионального развития Ольга Веселова расскажет про положение стран в современной экономике и их роль в мировом экономическом пространстве (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70Б, аудитория 123 второго корпуса).

В 15 часов состоится круглый стол «Социально-экономическая динамика России в условиях фрагментации мировой экономики» (Челябинск, ул. Комарова, 26, Челябинский филиал РАНХиГС, ауд. 1104).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки цветной печатной графики «Аква_Моно_Тайп» художника Юлии Дикусар. В экспозиции будут представлены работы в редкой технике плоской печати монотипии (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ПЛАН спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения на период, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Восьмого февраля – День российской науки.

Восьмого февраля - День военного топографа в России.

Восьмого февраля – День риелтора.

Восьмого февраля – Международный день безопасного интернета.

Восьмого февраля – День юного героя-антифашиста.

Восьмого февраля – День нирваны.

Восьмого февраля - День подбрасывания монетки.

Восьмого февраля - День памяти преподобного Ксенофонта Константинопольского.

Восьмого февраля - День памяти преподобного Симеона Ветхого.

Восьмого февраля по народному календарю - Федор-поминальник.

Восьмого февраля 1812 года основан Военно-научный комитет Вооружённых Сил Российской Федерации.

Восьмого февраля 1838 года американский изобретатель С. Морзе впервые публично представил систему электромагнитного телеграфа.

Восьмого февраля 1919 года в России опубликован декрет «О введении счета времени по международной системе».

Восьмого февраля 1929 года в русском языке появилось слово «вертолёт».