Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 25 и 26 декабря.

25 декабря, суббота

В 12 часов состоится открытие праздничной ёлки в Экологическом парке города Магнитогорск. В программе: представление, игровая программа, работа площадок, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 13 часов состоится зимний межнациональный праздник «МОРОЗный съезд». В программе мероприятия: конкурсы, игры, праздничные выступления Дедов Морозов разных национальностей (Челябинск, городской сад имени А.С. Пушкина).

С 13 до 15 часов в парке «Сад Победы» Челябинска будет работать Приёмная Деда Мороза. Запись в специальном приложении сообщества или в сообщениях группы парка.

У сцены на театральной площади парка записавшийся маленький гость сможет:

• пообщаться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой и загадать самое заветное желание;

• сделать памятную фотографию с волшебными героями;

• рассказать новогоднее стихотворение или спеть песню.

В 14 часов в Музее изобразительных искусств состоится мастер-класс по созданию уникального календаря на 2022 год. С помощью заготовок-штампов с изображениями знаковых городских видов и архитектурных сооружений Челябинска посетители составят и оформят календарь на будущий год (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 14 часов в музее изобразительных искусств - Рисунок в технике Эбру на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки». Искусство рисования по поверхности воды. Посетители в необычной технике создадут абстрактные живописные композиции (площадь Революции, 1, Зал имени архитектора Е. В. Александрова).

26 декабря, воскресенье

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Златоустовский городской округ. В рамках визита глава региона осмотрит новые трамваи и автобусы, библиотеку после капитального ремонта, посетит предприятие ООО «Грани Таганая», а также примет участие в торжественном открытии нового пожарного депо и ДК «Железнодорожник». Кроме того, в этот день Алексей Текслер встретится с президентом Федерации фристайла России Алексеем Курашовым на ГЛК «Солнечная долина».

В 8 часов 30 минут начнется пресс-тур в ГЛЦ «Солнечная долина» на III и IV этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Программа:

В восемь часов 30 минут – отправление трансфера.

В 11 часов – прибытие на ГЛК «Солнечная долина».

С 11 часов 15 минут до 12 часов 15 минут - финальные заезды спортсменов.

В 12 часов 30 минут - интервью со спортсменами, представителями организационного комитета соревнований.

В 14 часов - отправление в Челябинск.

В 15 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится новогодняя встреча в клубе «Свяжи себя с книгой». Участники свяжут новогодние украшения для елки – ажурные шары и снежинки из хлопчатобумажной пряжи, игрушечного тигрёнка – символ 2022 года, а также подарки – зимние шапки, шарфы и варежки (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 декабря - Рождество по Новоюлианскому календарю.

25 декабря - Рождество Христово у западных христиан

25 декабря - Рождество у лютеран.

25 декабря в православном календаре - День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.

25 декабря в народном календаре – Спиридон Солнцеворот.

26 декабря - День войск ПВО Сухопутных войск России.

26 декабря по народному календарю – Евстратиев день.

26 декабря 2021 года в календаре католических праздников - День Святого Семейства (отмечается в последнее воскресенье декабря).

26 декабря - День святого Стефана у западных христиан.