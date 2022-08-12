Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 13 и 14 августа.
13 августа, суббота
С 8 до 17 часов на берегу озера Увильды (Кыштымский городской округ) состоится экологическая акция «Чистый берег», в ходе которой волонтеры и экодайверы будут собирать и сортировать мусор с прибрежной территории и акватории озера.
В 11 часов в поселке Рипус состоится открытие.
Серия акций проводится с 12 по 22 августа, на этот период координационный штаб проекта будет размещаться в кемпинге «Поляна» (оз. Увильды).
В 10 часов в заповеднике «Аркаим» откроется Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка».
Программа.
В 10 часов 30 минут состоится гастрономическое мастер-шоу по засолке огурцов.
В 11 часов - показательные реконструкции от клуба «Серебряный единорог», посвященные оренбургскому казачеству.
С 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут – стеношный бой и народные игры.
В 12 часов 30 минут - гастрономическое мастер-шоу по приготовлению казачьего супа традиционным способом.
В 13 часов – народная драма «Рекрутский набор».
В 14 часов – дегустация большого пирожного мерендинки «Аркаим».
В 15 часов - гастрономическое мастер-шоу по выпечке хлеба, начиная с помола зерна.
В 15 часов 30 минут – «Петрушкина комедия», театр «КоZа ДереZа» (Воронеж).
В 16 часов 30 минут – показательные реконструкции от клуба «Серебряный единорог», посвященные оренбургскому казачеству. Сцена у горы Шаманки.
В 19 часов - выступление единственного в России гастрономического театра – «Театр вкуса» (Москва) и «Петровский деревенский театр» (Москва) со спектаклем «Фермерские байки».
В 20 часов концерт этно-группы UZORITSA.
В 21 час 30 минут – показ фильмы «Мы из джаза».
Также в программе конкурс частушек про еду, конкурсы и игры.
С 10 до 17 часов на военной площадке аэродрома «Кольцово» (Екатеринбург) состоится выставка авиационной техники ЦВО в честь 110-летия со дня образования ВВС. В ней будет представлено семь самолетов и вертолетов авиационного полка ЦВО, а также специальная техника, обслуживающая аэродром.
- военные летчики познакомят гостей с тактико-техническими характеристиками самолетов, посетители выставки смогут пройти в салоны самолетов и кабины пилотов.
- на территории аэродрома будет развернут фуд-корт, все желающие смогут прокатится на бронетранспортере БТР-80.
- специально для детей будет открыт детский развлекательный комплекс.
- подготовлена культурно-досуговая программа, включающая в себя выступление творческих коллективов ВЦО.
В 11 часов Молодежный театр Челябинска открывает новый театральный сезон камерной постановкой для малышей и их родителей «Лесные сказки» (ул. Кирова, 116).
В 11 часов начнутся мероприятия выходного дня в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79)
В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов (театральная площадь парка).
В 12 часов - фестиваль дворовых игр (театральная площадь парка).
В 13 часов 30 минут - игровая программа для детей «Бравл Старс» (площадка аттракционов).
В 11 часов на открытом корте на Алом поле в Челябинске состоится Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Принять участие могут все желающие, участие бесплатное.
В 11 часов в рамках соревнований пройдёт Всероссийская тренировка с АССК России.
В программе также запланирован конкурс снайперов и Slam Dunk Contest.
В 12 часов в Экопарке (на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко в Металлургическом районе) состоится экологический мастер-класс (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, территория парка качелей).
Программа:
- изготовление новой бумаги из старой использованной макулатуры (яичных грохоток).
- выставка ЭКО продукции уральского производства.
- консультация о раздельном сборе вторсырья.
С 12 до 14 часов на площадке Фестиваля песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина состоится выступление студии «Бэби-Джаз», интерактивные игры от ведущего (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).
В 13 часов в Челябинском зоопарке состоится медвежья рыбалка Алтына и Айриши
(Челябинск, ул. Труда, 191, сбор у вольера белых мишек).
В 14 часов на берегу реки Юрюзань в районе детского оздоровительного центра «Ребячья республика» (Усть-Катав) состоится фестиваль ухи.
- участники параллельно с рыбалкой будут участвовать в конкурсной программе.
- состоится парад плавательных средств.
- для зрителей подготовлены конкурсы на меткость заброса спиннинговой приманкой, метание рыбацкого сапога на дальность, викторина на знание видов рыб, состязание по ловле живой рыбы руками.
- желающие смогут покататься на воздушном шаре или на сап-борде, пострелять из лука и, конечно, отведать гостевую уху.
- команды приготовят уху, затем презентуют и красиво подадут блюда.
- творческая программа «Песни у костра» и работа танцевальной площадки.
В 12 часов в Челябинске в сквере по улице Богдана Хмельницкого состоится 60-я юбилейная выставка достижений садоводов и ландшафтных дизайнеров.
С 15 до 23 часов в музее Андеграунда в Екатеринбурге состоится иглатерапия с Олегом Ягодиным и Василием Котовым (ул. Добролюбова, д. 4).
В 17 часов начнутся мероприятия в Арт-сквере на Набережной реки Миасс в Челябинске.
В 17 часов состоится спектакль-концерт театра «Манекен» «ЛюбитьТАКлюбить»
В 18 часов - выступление Status-MeN: Ираклий Нартикошвили, Алексей Ковин и Игорь Афанасьев. В репертуаре коллектива - лучшие хиты разных музыкальных поколений: это и ретро, и современная эстрада, топовые произведения как отечественных, так и зарубежных исполнителей.
В 18 часов в Миассе состоится выступление кукольного театра «Балаганчик сказок» Патриаршего центра духовного развития детей и молодёжи, который действует в Москве при Свято-Даниловом монастыре. Театр бесплатно представит кукольный спектакль «Рони, дочь разбойника» по сказочной повести Астрид Линдгрен. Спектакль рассчитан на детей от 4 до 12 лет и их родителей (Миасс, Бульвар Мира напротив торгового центра «Семья Парк»).
В 19 часов в городском саду им. А. С. Пушкина в Челябинске состоится показ фильма «Цирк».
С 17 до 19 часов в Магнитогорске в рамках проекта «Летние парки Магнитки» состоятся увлекательные мероприятия. Программа в телеграм-канале городской администрации
Места проведения:
- парк у Вечного огня;
- большой сквер «Магнит»;
- большой сквер Металлургов;
- сквер имени Михаила Лермонтова;
- сквер им. Бориса Ручьева.
В Южноуральске состоится VII Летний областной фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.
В 22 часа в Летнем кинотеатре ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина состоится показ под открытым небом кинофильма «Честное пионерское». Вход свободный (Челябинск, ул. Коммуны, 100).
14 августа, воскресенье
В 11 часов на Алом поле у храма Александра Невского митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит освящение пяти крестов и девяти куполов. Затем кресты и купола будут подняты и установлены на здание церкви.
В восемь часов 30 минут перед освящением куполов и крестов состоится Божественная литургия. Её совершит правящий архиерей.
В 12 часов в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоится «Фестиваль дворовых игр» для взрослых и детей (Челябинск, ул. Коммуны, 100).
В 12 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится мастер - класс по изготовлению браслетов из бусин (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана).
С 12 до 14 часов на площадке Фестиваля песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина состоится традиционный «Здоровый выходной» от Управления по делам молодёжи. Гостей ждут конкурсы и викторины по здоровому образу жизни.
В 13 часов Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится мастер-класс по сценической речи «Открой резонаторы» (Челябинск, ул. Свободы, д. 60/Коммуны, д. 69).
В 16 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится танцевальная программа для старшего поколения (Челябинск, ул. Коммуны, 100, летний театр).
В 16 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится лекция по плетению из бумажной лозы от Светланы Полюдовой (Челябинск, ул. Свободы, д. 60/Коммуны, д. 69).
В 17 часов начнутся мероприятия в Арт-сквере на Набережной реки Миасс в Челябинске.
В 17 часов актёр Нового Художественного театра Александр Майер представит моноспектакль «Деньги из Голубой книги» по рассказу Михаила Зощенко.
В 18 часов начнется концерт Антона Бугаева (рояль). Антон Бугаев - аккордеонист, пианист, аранжировщик, дирижёр, лауреат международных конкурсов, заведующий эстрадным отделением ЮУрГИИ им. Чайковского, руководитель эстрадно-джазового оркестра Детской Филармонии Челябинска.
С 17 до 20 часов в Магнитогорске в рамках проекта «Летние парки Магнитки» состоятся увлекательные мероприятия. Программа в телеграм-канале городской администрации
Места проведения:
- парк у Вечного огня;
- большой сквер «Магнит»;
- большой сквер Металлургов;
- сквер имени Михаила Лермонтова;
- сквер им. Бориса Ручьева.
Афиша событий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.
ДЛЯ СПРАВКИ
13 августа - Международный день левшей.
13 августа в народном календаре – Евдокимов день.
13 августа 1961 года начато сооружение Берлинской стены.
13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая цветная телепередача.
14 августа 2021 года - День физкультурника в России.
14 августа в православном календаре - праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня.
14 августа у православных – начало Успенского поста.
14 августа в народном календаре – Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.
14 августа 1457 года вышло в свет первое европейское издание библейской книги «Псалтирь».