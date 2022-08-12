Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 13 и 14 августа.

13 августа, суббота

С 8 до 17 часов на берегу озера Увильды (Кыштымский городской округ) состоится экологическая акция «Чистый берег», в ходе которой волонтеры и экодайверы будут собирать и сортировать мусор с прибрежной территории и акватории озера.

В 11 часов в поселке Рипус состоится открытие.

Серия акций проводится с 12 по 22 августа, на этот период координационный штаб проекта будет размещаться в кемпинге «Поляна» (оз. Увильды).

В 10 часов в заповеднике «Аркаим» откроется Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка».

Программа.

В 10 часов 30 минут состоится гастрономическое мастер-шоу по засолке огурцов.

В 11 часов - показательные реконструкции от клуба «Серебряный единорог», посвященные оренбургскому казачеству.

С 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут – стеношный бой и народные игры.

В 12 часов 30 минут - гастрономическое мастер-шоу по приготовлению казачьего супа традиционным способом.

В 13 часов – народная драма «Рекрутский набор».

В 14 часов – дегустация большого пирожного мерендинки «Аркаим».

В 15 часов - гастрономическое мастер-шоу по выпечке хлеба, начиная с помола зерна.

В 15 часов 30 минут – «Петрушкина комедия», театр «КоZа ДереZа» (Воронеж).

В 16 часов 30 минут – показательные реконструкции от клуба «Серебряный единорог», посвященные оренбургскому казачеству. Сцена у горы Шаманки.

В 19 часов - выступление единственного в России гастрономического театра – «Театр вкуса» (Москва) и «Петровский деревенский театр» (Москва) со спектаклем «Фермерские байки».

В 20 часов концерт этно-группы UZORITSA.

В 21 час 30 минут – показ фильмы «Мы из джаза».

Также в программе конкурс частушек про еду, конкурсы и игры.

С 10 до 17 часов на военной площадке аэродрома «Кольцово» (Екатеринбург) состоится выставка авиационной техники ЦВО в честь 110-летия со дня образования ВВС. В ней будет представлено семь самолетов и вертолетов авиационного полка ЦВО, а также специальная техника, обслуживающая аэродром.

- военные летчики познакомят гостей с тактико-техническими характеристиками самолетов, посетители выставки смогут пройти в салоны самолетов и кабины пилотов.

- на территории аэродрома будет развернут фуд-корт, все желающие смогут прокатится на бронетранспортере БТР-80.

- специально для детей будет открыт детский развлекательный комплекс.

- подготовлена культурно-досуговая программа, включающая в себя выступление творческих коллективов ВЦО.

В 11 часов Молодежный театр Челябинска открывает новый театральный сезон камерной постановкой для малышей и их родителей «Лесные сказки» (ул. Кирова, 116).

В 11 часов начнутся мероприятия выходного дня в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79)

В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов (театральная площадь парка).

В 12 часов - фестиваль дворовых игр (театральная площадь парка).

В 13 часов 30 минут - игровая программа для детей «Бравл Старс» (площадка аттракционов).

В 11 часов на открытом корте на Алом поле в Челябинске состоится Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Принять участие могут все желающие, участие бесплатное.

В 11 часов в рамках соревнований пройдёт Всероссийская тренировка с АССК России.

В программе также запланирован конкурс снайперов и Slam Dunk Contest.

В 12 часов в Экопарке (на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко в Металлургическом районе) состоится экологический мастер-класс (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, территория парка качелей).

Программа:

- изготовление новой бумаги из старой использованной макулатуры (яичных грохоток).

- выставка ЭКО продукции уральского производства.

- консультация о раздельном сборе вторсырья.

С 12 до 14 часов на площадке Фестиваля песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина состоится выступление студии «Бэби-Джаз», интерактивные игры от ведущего (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

В 13 часов в Челябинском зоопарке состоится медвежья рыбалка Алтына и Айриши

(Челябинск, ул. Труда, 191, сбор у вольера белых мишек).

В 14 часов на берегу реки Юрюзань в районе детского оздоровительного центра «Ребячья республика» (Усть-Катав) состоится фестиваль ухи.

- участники параллельно с рыбалкой будут участвовать в конкурсной программе.

- состоится парад плавательных средств.

- для зрителей подготовлены конкурсы на меткость заброса спиннинговой приманкой, метание рыбацкого сапога на дальность, викторина на знание видов рыб, состязание по ловле живой рыбы руками.

- желающие смогут покататься на воздушном шаре или на сап-борде, пострелять из лука и, конечно, отведать гостевую уху.

- команды приготовят уху, затем презентуют и красиво подадут блюда.

- творческая программа «Песни у костра» и работа танцевальной площадки.

В 12 часов в Челябинске в сквере по улице Богдана Хмельницкого состоится 60-я юбилейная выставка достижений садоводов и ландшафтных дизайнеров.

С 15 до 23 часов в музее Андеграунда в Екатеринбурге состоится иглатерапия с Олегом Ягодиным и Василием Котовым (ул. Добролюбова, д. 4).

В 17 часов начнутся мероприятия в Арт-сквере на Набережной реки Миасс в Челябинске.

В 17 часов состоится спектакль-концерт театра «Манекен» «ЛюбитьТАКлюбить»

В 18 часов - выступление Status-MeN: Ираклий Нартикошвили, Алексей Ковин и Игорь Афанасьев. В репертуаре коллектива - лучшие хиты разных музыкальных поколений: это и ретро, и современная эстрада, топовые произведения как отечественных, так и зарубежных исполнителей.

В 18 часов в Миассе состоится выступление кукольного театра «Балаганчик сказок» Патриаршего центра духовного развития детей и молодёжи, который действует в Москве при Свято-Даниловом монастыре. Театр бесплатно представит кукольный спектакль «Рони, дочь разбойника» по сказочной повести Астрид Линдгрен. Спектакль рассчитан на детей от 4 до 12 лет и их родителей (Миасс, Бульвар Мира напротив торгового центра «Семья Парк»).

В 19 часов в городском саду им. А. С. Пушкина в Челябинске состоится показ фильма «Цирк».

С 17 до 19 часов в Магнитогорске в рамках проекта «Летние парки Магнитки» состоятся увлекательные мероприятия. Программа в телеграм-канале городской администрации

Места проведения:

- парк у Вечного огня;

- большой сквер «Магнит»;

- большой сквер Металлургов;

- сквер имени Михаила Лермонтова;

- сквер им. Бориса Ручьева.

В Южноуральске состоится VII Летний областной фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

В 22 часа в Летнем кинотеатре ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина состоится показ под открытым небом кинофильма «Честное пионерское». Вход свободный (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

14 августа, воскресенье

В 11 часов на Алом поле у храма Александра Невского митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит освящение пяти крестов и девяти куполов. Затем кресты и купола будут подняты и установлены на здание церкви.

В восемь часов 30 минут перед освящением куполов и крестов состоится Божественная литургия. Её совершит правящий архиерей.

В 12 часов в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоится «Фестиваль дворовых игр» для взрослых и детей (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 12 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится мастер - класс по изготовлению браслетов из бусин (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана).

С 12 до 14 часов на площадке Фестиваля песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина состоится традиционный «Здоровый выходной» от Управления по делам молодёжи. Гостей ждут конкурсы и викторины по здоровому образу жизни.

В 13 часов Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится мастер-класс по сценической речи «Открой резонаторы» (Челябинск, ул. Свободы, д. 60/Коммуны, д. 69).

В 16 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится танцевальная программа для старшего поколения (Челябинск, ул. Коммуны, 100, летний театр).

В 16 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится лекция по плетению из бумажной лозы от Светланы Полюдовой (Челябинск, ул. Свободы, д. 60/Коммуны, д. 69).

В 17 часов начнутся мероприятия в Арт-сквере на Набережной реки Миасс в Челябинске.

В 17 часов актёр Нового Художественного театра Александр Майер представит моноспектакль «Деньги из Голубой книги» по рассказу Михаила Зощенко.

В 18 часов начнется концерт Антона Бугаева (рояль). Антон Бугаев - аккордеонист, пианист, аранжировщик, дирижёр, лауреат международных конкурсов, заведующий эстрадным отделением ЮУрГИИ им. Чайковского, руководитель эстрадно-джазового оркестра Детской Филармонии Челябинска.

С 17 до 20 часов в Магнитогорске в рамках проекта «Летние парки Магнитки» состоятся увлекательные мероприятия. Программа в телеграм-канале городской администрации

Места проведения:

- парк у Вечного огня;

- большой сквер «Магнит»;

- большой сквер Металлургов;

- сквер имени Михаила Лермонтова;

- сквер им. Бориса Ручьева.

Афиша событий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 августа - Международный день левшей.

13 августа в народном календаре – Евдокимов день.

13 августа 1961 года начато сооружение Берлинской стены.

13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая цветная телепередача.

14 августа 2021 года - День физкультурника в России.

14 августа в православном календаре - праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня.

14 августа у православных – начало Успенского поста.

14 августа в народном календаре – Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.

14 августа 1457 года вышло в свет первое европейское издание библейской книги «Псалтирь».