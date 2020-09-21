Архитекторы рассказали, каким хотят видеть челябинцы сквер возле «Виктории»

Архитекторы рассказали, каким хотят видеть жители Челябинска сквер возле гостиницы «Виктория» на северо-западе города.

Как показали результаты организованного управлением по архитектурно-градостроительному проектированию опроса, челябинцы мечтают об эстетичном пространстве, где будет безопасно гулять вечерами и где смогут с комфортом отдыхать все группы населения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Жители южноуральской столицы оказались сошлись во мнении, что соседние пространства не должны портить облик нового сквера.

«Недострои и заброшенные здания пора привести в порядок. Сомнительные стоянки, ларьки, аттракционы, пункты питания, открытый грунт и любые препятствия - убрать навсегда», - отмечают архитекторы.

Единодушны челябинцы и в желании видеть здесь фонтан. А вот относительно типа гидротехнического сооружения (в моду сегодня входят «сухие» фонтаны, где вода бьет из-под земли, туда же и уходит – чаши у них нет) мнения разделились.

В управлении напомнили, что опрос проводился на интернет-площадке около месяца назад, участие в нем приняли тысяча 55 человек. Самыми активными оказались жители Центрального, Калининского и Курчатовского районов.

«Спасибо всем, кто прошёл опрос: благодаря этому архитекторы из бюро «Плотинка» взглянули на сквер глазами челябинцев», - подчеркивают инициаторы анкетирования.

В настоящее время (до проведения благоустройства) многие челябинцы бывают в сквере, чтобы отдохнуть в тишине и погулять (49,4 процента опрошенных), еще 31,4 процента горожан бывают здесь «между делом» - пересекают данное общественное пространство, когда идут на работу и так далее. Чуть более 28-ми процентов респондентов приходят сюда семьями, приводят детей и внуков.

Более половины участников опроса добираются до сквера пешком, 18 процентов – приезжают на автомобилях, 75 процентов респондентов отдыхают в сквере более получаса.

Как показало анкетирование, жителям южноуральской столицы импонируют большое количество деревьев и простор для прогулок с детьми, близость к дому и остановкам общественного транспорта.

А вот отсутствие освещения, благоустроенных мест для отдыха, неухоженность, запущенность сквера, отсталая пешеходная среда – эти серьезные недостатки общественного пространства челябинцы очень хотели бы исправить.