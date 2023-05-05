05.05.2023
В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей
05.05.2023
Юный челябинский бадминтонист завоевал три награды всероссийского турнира
05.05.2023
Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах
05.05.2023
Молодой и талантливый: Челябинский театр оперы и балета рассказал о новом солисте
05.05.2023
Капремонт улицы Худякова в Челябинске идет опережающими темпами
05.05.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Блюхера
Арсен Карапетян из Челябинска станет героем нового сезона семейного ситкома «СашаТаня» на ТНТ
03.05.2023
Телепремьера фильма «Нюрнберг» состоится 9 мая сразу на четырех каналах
07.04.2023
В новом сезоне шоу «КОНЦЕРТЫ» на ТНТ выступит команда «Наполеоны» из Челябинска
07.04.2023
Челябинец сыграл доктора в новом комедийном сериале ТНТ «Друг на час»
04.04.2023
Места Силы: экстрасенсы из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на канале ТНТ о собственных местах силы
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023