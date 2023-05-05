Арсен Карапетян из Челябинска станет героем нового сезона семейного ситкома «СашаТаня» на ТНТ

15 мая на телеканале ТНТ выходит новый сезон долгоиграющего семейного ситкома «СашаТаня», который станет уже восьмым по счёту (16+).

Сергеевы отметят 10 лет на экране и параллельно отпразднуют пополнение в семействе. Правда, беременность Тани, само собой, не обойдётся без приключений.

Авторы обещают порадовать зрителя новыми неожиданными ситуациями, в которых окажутся главные герои, мощными звёздными камео и грандиозной развязкой, которая удивит как самих персонажей сериала, так и преданных фанатов семейства Сергеевых. Также в новом сезоне будет челябинец Арсен Карапетян. Шоумен и блогер играет роль Гриши.

Арсен Карапетян, исполнитель роли Гриши:

«Мы стараемся для нашего зрителя, для настоящих фанатов «СашаТаня». Хотим, чтобы каждый раз зритель просто наслаждался моментом, когда включает наш сериал, а не задумывался над тем, что было в предыдущей серии, а что будет в следующей. Все, и авторская, и съёмочная группы стараются радовать поклонников, так что ждём нашего зрителя у экранов. Мой персонаж в новом сезоне стал ещё ближе к главному герою. Мы стали дружить не только в жизни, но и в сериале. У него получается как-то подколоть Сашу, а где-то даже спасти, поругать. На съёмочной площадке стояла крутая атмосфера. Даже актёры массовых сцен в восторге от процесса. Одна из девушек даже выложила в соц.сетях классный пост, где было написано, что она снимается на многих площадках, но такой доброй, профессиональной, уютной атмосферы нигде не встречала. Если говорить о моих любимых местах в Челябинске, могу выделить три: «Алое поле», «Парк им. Ю.А. Гагарина», баскетбольная арена «Челбаскет», которая, правда, ещё строится. Пожалуй, на данный момент – это три моих любимых места».

Максим Шкаликов, креативный продюсер:

«В этом году у сериала «СашаТаня» юбилей. День рождения – это всегда здорово. Круглая дата означает прежде всего интерес зрителей, за что мы им очень благодарны. Если бы мне прямо сейчас сказали, что наш сериал будет сниматься еще 10 лет я был бы только "за" состариться вместе с Сергеевыми!».

Валентина Рубцова, исполнительница главной роли:

«Мы очень старались, снимались в супернапряженном графике, чтобы и в новом сезоне зритель получал серьёзную порцию эндорфинов, и даже больше, чем раньше, это наша сверхзадача! В этом году сериалу исполняется 10 лет, и, если честно, я испытываю гордость за себя и за нашу невероятную команду, потому что все эти годы мы держим высокую планку семейного сериала! Это большая честь – быть кем-то, кто приносит радость!».

Новый сезон сериала «СашаТаня» 15 мая в 20:00 на телеканале ТНТ (16+)