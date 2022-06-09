Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов

В Аше (Челябинская область) из-за затяжных дождей резко поднялся уровень воды в реках. Многие территории и огороды затоплены. Люди, живущие в частном секторе, не могут выйти из своих домов.

Жители Аши в социальной сети поделились видео, в котором видно, что из дома выйти невозможно, так как огород и ближайшие территории затоплены водой.

«По имеющейся информации, вследствие затяжных дождей происходит подъем уровня вод в реках Ашинского муниципального района, в связи с чем наблюдаются локальные подтопления близ реки Мань-Елга. Проводится обследование района где имеет место подтопление. Жители могут обратится с заявлением о получении материальной помощью в администрацию муниципалитета по адресу: Аша, улица Толстого 10, кабинет 30», - прокомментировали в администрации Аши.

По данным синоптиков дожди в регионе задержатся ещё минимум на неделю, поэтому говорить о нормализации ситуации пока не приходится.