Автотранспортное управление ММК отмечает день рождения

В Челябинской области сегодня, 13-го августа, отмечает день рождения ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ММК) - одно из крупнейших транспортных предприятий Южного Урала, с автопарком более тысячи единиц подвижного состава и развитой производственно-технической базой.

Решение о создании автотранспортного цеха 13-го августа 1969-го года принял директор Магнитогорского металлургического комбината Андрей Филатов. Основной задачей нового подразделения стало обслуживание цехов ММК: перевозка горной массы, шлаков, огнеупорного кирпича, химических компонентов, механизмов и оборудования.

В настоящее время ООО «Автотранспортное управление» осуществляет перевозку грузов как ПАО «ММК», так и других заказчиков, расположенных по всей территории Российской Федерации.

Предприятие полностью обеспечивает потребность в транспортном обслуживании производственного цикла ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и Группы ММК, включая междугородние перевозки.

Также в перечне услуг, оказываемых ООО «Автотранспортное управление», - перевозка тяжеловесных, негабаритных и опасных грузов, эксплуатация грузоподъемных механизмов, ремонт и техническое обслуживание грузовых и легковых автомобилей, ремонт самоходной техники «БелАЗ».

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, ООО «Автотранспортное управление» уделяет большое внимание экологической деятельности, являющейся одной из главных составляющих устойчивого развития предприятия. За последний год автопарк предприятия пополнился транспортом, работающим на газомоторном топливе. Эксплуатация данного типа транспорта позволяет снизить показатель выбросов токсичных компонентов в целом до 53-х процентов, а также сократить затраты на топливо до сорока процентов.

Не обходит стороной «Автотранспортное управление» и внедрение современных цифровых продуктов. Так, в рамках реализации стратегии по цифровизации процессов управления предприятием в ООО «Автотранспортное управление» реализуется проект по внедрению программных продуктов на базе ORACLE.

Свой профессионализм коллектив ООО «Автотранспортное управление» доказывал на деле не раз. Свыше ста работников предприятия награждены государственными, ведомственными, региональными и корпоративными наградами, отмечены почетными званиями и грамотами.