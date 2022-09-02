02.09.2022
Белые храбрые лодочки
02.09.2022
Челябинский Миасс освобождают от мусора и растительности новые «Портумы»
02.09.2022
За сутки заболело ковидом 690 южноуральцев, выздоровело 352, умерло трое
02.09.2022
Осень с восточным колоритом: Wink представляет главные премьеры сентября
02.09.2022
КУИЗО Челябинска объявил аукционы по продаже четырех недостроев
02.09.2022
ММК внедрил систему оптимизации обрези полосы
Белые храбрые лодочки
25.08.2022
Коба из Грузии
19.08.2022
Фридина свадьба
16.08.2022
«Бандитская пуля»
12.08.2022
Поза льва
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022