Беременные женщины могут получать ежемесячное пособие до самых родов

Женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель) и находящиеся в трудной финансовой ситуации, могут получать ежемесячную выплату.

Как сообщает минтруд РФ, заявление на выплату можно подать уже после наступления шести недель беременности.

Ежемесячное пособие выплачивается вплоть до родов. Оно начисляется с месяца постановки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет. Первая выплата поступает после 12 недели беременности.

Размер пособия – 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ по месту ее жительства (пребывания) или фактического проживания. При рассмотрении заявления проводится комплексная оценка нуждаемости семьи.

Заявление для назначения ежемесячного пособия беременной женщине можно подать через портал Госуслуг (при условии наличия гражданства РФ и подтвержденной учетной записи) и лично в клиентской службе Пенсионного фонда России.