Больницы Челябинской области получают помощь от организаций и неравнодушных южноуральцев

Больницы Челябинской области получают от неравнодушных промышленников, депутатов гуманитарную помощь для обеспечения безопасности здоровья тех, кто сегодня находится на линии фронта в сражении с пандемией.

Челябинская областная клиническая больница получила ощутимую поддержку от организаций и частных лиц. Челябинская фирма «Силуэт-Классик» подарила ЧОКБ почти две тысячи многоразовых трикотажных масок веселых расцветок. Лаборатория « Альфа-Мед» обеспечила специализированными шлемами сотрудников «санитарной зоны». Компания «Интерсвязь» презентовала клинике 130 масок-щитков для сотрудников приемного отделения и профильных реанимаций. ПАО Сбербанк - 10 тысяч масок.

«В ситуации пандемии на медицинских работников ложится двойная ответственность- за здоровье пациентов и за собственное состояние, -считает главная медсестра ЧОКБ Нина Шрамко. -Весь персонал учреждения, как и все сейчас, живет в “масочном режиме”».

ЧОКБ и сама предпринимает шаги для защиты своих работников. С момента объявления пандемии швейный цех хозяйственной службы больницы занимается изготовлением многоразовых масок из плотного хлопка. Планируется пошить восемь тысяч масок. Все сестры-хозяйки отделений обеспечены марлей для изготовления повязок для пациентов отделений и тех сотрудников, которые предпочитают марлевые маски аптечным изделиям.

Сегодня в ЧОКБ поступит гуманитарная помощь от компании РМК. Это средства индивидуальной защиты пяти наименований: костюмы, халаты, маски, перчатки, шлемы.

Южноуральских медиков поддержал и заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Олег Голиков. Он обсудил с главными врачами больниц Нязепетровска, Каслей и Верхнего Уфалея потребности учреждений и обеспеченность медработников индивидуальными средствами защиты. В качестве поддержки в непростой период Олег Голиков подарил врачам наборы травяного чая, обладающего полезными для организма свойствами.

Сегодня медики Челябинской областной больницы №3 (больницы скорой помощи) получили дополнительную гуманитарную помощь от РМК для работы с пациентами во время пандемии. «Такая гуманитарная помощь - это дополнительная возможность не только сказать, но и доказать на деле, что мы уважаем и ценим труд врачей и всех тех людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом», - отметил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин.

Гуманитарную помощь получили не только медики, работающие в больницах, но и бригады на станциях скорой помощи. В общей сложности больницы региона получат от Русской медной компании около 4,5 миллиона медицинских масок, 500 тысяч перчаток, 45 тысяч респираторов, защитных очков и другие изделия.