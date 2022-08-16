Бюсты Ленина и Путина: чем еще удивили южноуральские заключенные на форуме «Армия-2022»

ГУФСИН России по Челябинской области принимает участие в военно-техническом форуме «Армия-2022». Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот» подмосковной Кубинки. В этом году на выставке представлено свыше 28 тысяч экспонатов, в том числе продукция, выпускаемая учреждениями УИС Челябинской области.



Форум «Армия-2022» – это уникальное конгрессно-выставочное мероприятие, имеющее международный статус и значение. Участие в нем принимают около полутора тысяч предприятий и организаций, делегации из 72 государств.

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Форменное обмундирование для министерства обороны, специальная одежда и обувь, коммунально-бытовое оборудование, осветительное оборудование, сувенирная продукция (сувенирное оружие, изделия из камня, дерева, художественное декоративное литье) – вот лишь неполный перечень образцов продукции, который ГУФСИН области демонстрирует на площади более 18 квадратных метров. Всего же вниманию посетителей в экспозиции представлено свыше ста наименований.

В числе представленных экспонатов - бюсты Владимира Ленина и Владимира Путина, сделанные руками южноуральских заключенных.

Каждый посетитель может увидеть и оценить результат труда осужденных, находящихся в местах лишения свободы.

Напомним, 15 августа, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022». На форуме работает большая делегация от Челябинской области, которую возглавляет губернатор Алексей Текслер.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в рамках форума состоится подписание соглашения между правительством Челябинской области и АО «Новикомбанк», а также между правительством Челябинской области, акционерным обществом «Мосэлектронпроект» и акционерным обществом «Челябинский радиозавод «Полет».

Выставка продлится неделю.