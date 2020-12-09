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Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение старинного казачьего села в Чебаркульском районе

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили реконструкцию распределительных сетей в селе Пустозёрово Травниковского сельского поселения Чебаркульского района Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, в ходе работ на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ энергетики заменили 134 опоры, выполнили монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) протяженностью порядка трех километров и установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. Также в населённом пункте стартовала установка интеллектуального учёта. На новых линиях электропередачи установлено более сотни современных приборов учета электроэнергии.

Общая сумма затрат компании на реконструкцию составила около девяти миллионов рублей. Все работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Пустозёрово – старинное казачье село с богатой историей. Выполненные энергетиками мероприятия не только повысили надежность и качество электроснабжения его жителей и социально значимых объектов – школы, библиотеки, фельдшерско-акушерского пункта и почтового отделения, - но и обеспечили возможность подключения дополнительной мощности для развития территории Травниковского сельского поселения с населением пять тысяч 700 человек.