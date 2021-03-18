Челябинцев приглашают на «Женский стендап» 17 апреля в ДС «Юность».

«Женский Стендап» на ТНТ – это первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Организаторы предупреждают, женский юмор может шокировать.

«Если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и еще множество всяких «не», то это не так. Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки откровенно и смешно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами», – отмечают авторы шоу.