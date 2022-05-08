Челябинцев приглашают высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны

Жители Челябинска высадят деревья в городском бору в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Принять участие в акции «Сад победы» приглашает Главное управление лесами по Челябинской области. Мероприятие пройдёт 11 мая 2022 года. Начало в 9:00. Сбор участников состоится возле городского бора на стоянке около поворота на Обкомовские дачи. Инвентарь будет предоставлен.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев – считается, что именно столько жизней советских граждан унесла война 1941-1945 годов.

Акция проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина, который лично посадил своё дерево памяти у Ржевского мемориала.

За первые два года к акции присоединилось более 2 миллионов человек из всех 85 регионов России. Инициативу поддержали более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.