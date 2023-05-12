Челябинцы могут бесплатно обследоваться на половые инфекции

Жители Челябинска могут бесплатно обследоваться с 10 по 31 мая на гепатиты В и С, сифилис и ВИЧ-инфекцию, гонококковую инфекцию, гарднереллез или бактериальный вагиноз, трихомониаз, кандидозную инфекцию.

Обследование можно пройти в Челябинском Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере (ЧОККВД), на базе которого работает Центр диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путём (ИПП).

Лабораторная диагностика играет важную роль в лечении ИППП. Следует помнить, что назначить нужные исследования и трактовать их результаты может только врач-дерматовенеролог. Только врач, на основе собранного анамнеза, может назначить перечень и объем исследований, необходимых для постановки верного диагноза исследований.

В 2022 году общая заболеваемость ИППП в Челябинской области выросла на 8,5%. «Наибольшие показатели распространения на данный момент имеют 8 инфекций. Четыре из них – гонорея, сифилис, хламидиоз и трихомониаз – являются излечимыми. Другие – имеют вирусную природу и полностью не лечатся: это вирус простого герпеса, гепатит B, вирус папилломы человека и ВИЧ», – объясняет Ольга Казакова, врач-дерматовенеролог ЧОККВД.

Прогноз при лечении заболеваний, связанных с ИППП, напрямую зависит от своевременно установленного диагноза и быстро начатого лечения, считает врач-дерматовенеролог. В среднем инкубационный период длится от одного до 14 дней. Однако в зависимости от возбудителя срок может составлять и до нескольких недель и даже месяцев.

В некоторых случаях ИППП могут иметь серьезные последствия для репродуктивного здоровья и даже представлять угрозу для жизни.