Челябинцы продолжают игнорировать маски

В Челябинске продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в городском общественном транспорте. За неделю возбуждено 32 административных дела.

Об этом сегодня, 25 октября, на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Административные дела возбуждаются. В общественном транспорте по громкоговорителям горожанам доносится информация о наказании за нарушение антиковидных мер», - сказал чиновник.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности, а ношение маски - самый простой способ избежать заболевания. Южноуральцы по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.