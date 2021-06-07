Челябинцы выбрали концепцию ледового городка-2022

Жители Челябинска проголосовали за тему ледового городка, который будут устанавливать к 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Центральной темой станет «Сказочный лес»: именно такой вариант набрал максимальное количество голосов на портале «Активный житель74», - рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Напомним, голосование за тему главного зимнего городка 2022 года стартовало в мае. Горожанам предложили несколько концепций:

«Время открытий» («Морские легенды», «Вокруг света и обратно») – в честь 500-летия завершения первого кругосветного путешествия Фернандо Магеллана и 150-летия романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней»;

«Детские сказки» («Елка с любимыми героями», «Новогоднее чудо») – в честь писателей-юбиляров Корнея Чуковского, Льюиса Кэролла, Эдуарда Успенского, Алексея Толстого, Алана Милна;

«Легендарный оркестр» («Новогодние ноты»), посвященный грядущим в 2022-м году юбилеям композиторов Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Сергея Василенко;

«Сказочный лес», жить в котором будут герои русских сказок (подсветка у главного фонтана станет продолжение волшебного леса);

«Бажовские сказы», посвященные Павлу Бажову.

Прошедшей зимой ледовый городок получил название «Челябинск космический». На площади Революции в рамках заявленной темы установили соответствующие фигуры. Правда, уже в конце января 2021 года городок пришлось закрыть из-за плюсовых температур. После чего власти города установили на площади конструкции в виде звезд.